Mit „Speed“ schaffte Sandra Bullock Mitte der 1990er-Jahre ihren Durchbruch: Als etwas tollpatschige und doch grundsympathische junge Frau namens Annie, die erst das Lenkrad eines Busses übernimmt, in dem ein Terrorist eine Bombe platziert hat, dann auch nach dem Herzen von Jack Traven (Keanu Reeves) greift. Nach dem Action-Kracher konnte Bullock sich die Rollen aussuchen - und sie spielte in Action-Komödien (“Miss Undercover“), Romanzen (“Ein Chef zum Verlieben“) und spannenden Thrillern (“Die Akte“) Hauptrollen.

1994 der große Paukenschlag: Mit „Speed“ war Sandra Bullock damals an der Seite von Keanu Reeves in einem der Blockbuster des Jahres zu sehen. Für beide Schauspieler bedeutete der Klassiker der endgültige Durchbruch. (Bild: Twentieth Century Fox) Copyright: Twentieth Century Fox

„Zauberhafte Schwestern“ (1998), in dem sie an der Seite von Nicole Kidman eine Hexe spielte, zählte nicht zu ihren größten Erfolgen, die Mischung aus Geister-, Liebes- und Familiengeschichte floppte trotz Starpower an der Kinokasse, erspielte sich über die Jahre jedoch Kultstatus. Nun kommt mit „Practical Magic 2 - Zauberhafte Schwestern“ eine Fortsetzung ins Kino.

Durchbruch trotz diverser Flops

Verflucht bezaubernd: Von der Männerwelt enttäuscht sprach eine Urahnin der Hexenschwestern Sally (Sandra Bullock, links) und Gillian (Nicole Kidman) einen Fluch aus - keiner ihrer Verehrer soll lange leben. Trotz der beiden Superstars hatte kaum jemand sonderlich Mitgefühl: „Zauberhafte Schwestern“ enttäuschte am Box Office. (Bild: vox) Copyright: vox

Für ihre Rolle der Übermutter Leigh Anne Twohy im Drama „Blind Side - Die große Chance“ erhielt Sandra Bullock den Oscar als beste Hauptdarstellerin. (Bild: ProSieben / Warner Brothers) Copyright: ProSieben / Warner Brothers

Für ihre Darstellung in „Gravity“ wurde Sandra Bullock gefeiert, den Oscar erhielt sie für das Sci-Fi-Drama jedoch nicht. (Bild: 2013 Warner Bros. Entertainment Inc.) Copyright: 2013 Warner Bros. Entertainment Inc.

Der Durchbruch mit „Speed“ hatte aber auch einen Vorlauf. Bevor Bullock mit Reeves den Terroristen Dennis Hopper in die Schranken wies, kämpfte sie sich als Kung-Fu beherrschende Polizistin mit Sylvester Stallone in der Comic-Verfilmung „Demolition Man“ (1993) durch ein futuristisches Amerika. Im selben Jahr war sie in Peter Bogdanovichs sympathisch altmodischer Musikkomödie „The Thing Called Love - Die Entscheidung fürs Leben“ und zu sehen sowie in „Spurlos“, einem Thriller von George Sluizer mit Jeff Bridges und Kiefer Sutherland in den Hauptrollen.

In „Practical Magic 2 - Zauberhafte Schwestern“ feiert Sandra Bullock (rechts, mit Nicole Kidman) ihr Comeback auf der großen Leinwand. (Bild: 2026 Warner Bros. Entertainment) Copyright: 2026 Warner Bros. Entertainment

Dass sie selbst eine Hauptrolle tragen kann, hatte Bullock ein Jahr zuvor mit „Love Potion No. 9 - Der Duft der Liebe“ bewiesen, einer heute weitgehend vergessenen Romanze, bei deren Dreh sie immerhin ihren Lebensabschnittsgefährten Tate Donovan kennen und lieben lernte. Zuvor hatte sie in der Serie „Working Girl - Die Waffen der Frauen“ die Hauptdarsteller-Riege angeführt. Zwar floppte auch dieses Projekt, aufzuhalten war Bullocks Aufstieg aber nicht mehr. Erst Recht nicht, als sie bald in jenen Bus stieg, der sie schnurgerade, mit Tempo 50 in die Zuschauerherzen beförderte.

Auch als Charakterdarstellerin konnte sich Bullock später profilieren: Für ihre Hauptrolle im Drama „Blind Side - Die große Chance“ (2009), erhielt sie ihren bislang einzigen Oscar. Den zweiten bekam sie beinahe für das Sci-Fi-Drama „Gravity“ (2013), wo sie sich als Astronautin, die nach einem folgenschweren Unfall hilf- und ziellos im Weltraum treibt, eine Nominierung erspielte. (tsch)