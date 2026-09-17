„Sommerhaus der Stars“Zuschauer kritisieren RTL – Kölner Sender reagiert

Im Anschluss an die vierte Episode von „Das Sommerhaus der Stars“, die auf RTL+ verfügbar ist, erklärten viele Zuschauer Solidarität mit Giovanni Weisheit und Vanessa Neigert in den sozialen Medien.

Die beiden hatten die Show nach nur einer Woche freiwillig verlassen. Im Nachhinein erklärten sie, die Ursache seien vor allem Beleidigungen und Drohungen durch einen anderen Kandidaten gewesen. Auch RTL rückte dabei ins Visier.

RTL-Sommerhaus: Auseinandersetzung zwischen zwei Kandidaten begann schon früh

Die Auseinandersetzung zwischen Giovanni und Alexander Molz hatte ihren Ursprung schon in der Auftaktepisode, als sich Giovanni über einen spanischen Begriff verwundert zeigte.

Der Streit verschärfte sich danach und erreichte seinen Höhepunkt wohl mit einer Aussage, die sich gegen Giovannis Mutter gerichtet haben soll. Nach der Folge bezeichneten Zuschauer dies als „Mobbing“ – eine Sichtweise, die Giovanni in seinen späteren Statements selbst bekräftigte.

Vorwürfe gegen RTL nach freiwilligem Ausstieg von zwei Kandidaten

Zahlreiche Zuschauer kritisieren nun in den sozialen Medien, dass RTL während der Vorfälle untätig geblieben sei. Die Sendung wird im Auftrag des Kölner Senders von Seapoint Productions produziert und betreut. In den ausgestrahlten Folgen war jedoch kein Eingreifen der Produktion zu sehen.

Der Konflikt zwischen den Kandidaten Giovanni und Alex begann bereits früh. Copyright: RTL

Gegenüber „EXPRESS.de“ teilte ein RTL-Sprecher jetzt mit: „Der Schutz unserer Teilnehmerinnen und Teilnehmer hat für RTL höchste Priorität“. Der Sprecher versicherte, dass man Hinweise auf potenzielle Grenzüberschreitungen ernst nehme und diese unter Berücksichtigung des Gesamtkontextes sorgfältig prüfe.

RTL-Sommerhaus: Kandidat Giovanni Weisheit äußert ernste Anschuldigungen

Auch die Tatsache, dass nach den Schilderungen von Giovanni und Vanessa bestimmte Szenen nicht ausgestrahlt wurden, sorgt für Kritik unter den Fans. Die vierte Episode erweckte den Anschein, als hätte das Paar die Show wegen umgeworfener Stühle verlassen.

Laut Giovanni waren jedoch Beschimpfungen und Drohungen gegen seine Person und seine Familie die eigentliche Ursache für den Ausstieg. Was genau gesagt wurde, wollte das Paar jedoch nicht auch noch wiederholen.

Zusätzlich soll ein Teilnehmer, dessen Name von Giovanni jedoch bewusst nicht genannt wurde, angedeutet haben, ihn bespucken und im Anschluss an die Sendung aufspüren zu wollen. Giovanni Weisheit hob zudem hervor, dass er die übrigen Kandidaten nicht länger verteidigen werde, weil diese ebenfalls nicht interveniert oder sich für ihn eingesetzt hätten-

Kölner Sender RTL antwortet nach „Sommerhaus“-Eskalationen

Der Sender verweist darauf, dass die Erzählweise von „Das Sommerhaus der Stars“ einer „dramaturgischen Verdichtung“ unterliege, weswegen nicht sämtliche Szenen in die Sendung aufgenommen werden.

Ergänzend erklärte der RTL-Sprecher: „Gezeigt werden die Szenen, die relevant sind, um Entwicklungen, Verhaltensweisen und Reaktionen nachvollziehbar abzubilden.“

Die Frage, ob Giovanni und Vanessa ihre Gage trotz des freiwilligen Abgangs bekommen, wurde von RTL mit Verweis auf vertragliche Details nicht beantwortet. Ebenso wollte sich der Sender prinzipiell nicht zu spezifischen Produktionsprozessen äußern. (bas)