„Recht hast du! Genieß es!“Superstar kündigt Auszeit an – Fans reagieren begeistert

Nach einem Tourneejahr mit vielen Terminen zieht sich die österreichische Pop-Rock-Sängerin Christina Stürmer vorerst aus der Öffentlichkeit zurück. Die 44-Jährige gab am Dienstagvormittag bekannt, dass sie künftig sowohl auf der Bühne als auch im Netz kürzertreten will.

Bekannt wurde die Österreicherin vor allem mit ihrem Song „Ich lebe“. Hinter ihr liegen intensive Monate auf Tournee. Nun sei für sie die Zeit gekommen, eine Pause einzulegen. Nach eigenen Worten möchte Stürmer durchatmen, neue Energie sammeln und sich Dingen widmen, für die sonst häufig zu wenig Zeit bleibe.

Ihrem Publikum zeigte sie sich für die vielen Konzertabende der vergangenen Monate sehr dankbar. Die Fans hätten sie durch diese Zeit getragen.

Die Auszeit betrifft auch ihre Auftritte im Internet. Bei Instagram kündigte die Sängerin an, auf ihren Social-Media-Profilen vorerst weniger präsent zu sein. Wie aktiv sie dort in nächster Zeit sein werde, könne sie selbst noch nicht genau sagen.

Christina Stürmer plant keinen Abschied aus dem Musikgeschäft

Ein endgültiges Karriereende hat die Musikerin ausdrücklich nicht im Sinn. Um Sorgen vor einem dauerhaften Abschied von der Bühne gar nicht erst aufkommen zu lassen, betonte sie, es gehe nicht um eine Pause für immer, vielmehr um ein Innehalten.

Wann sie ins Rampenlicht zurückkehren will, ließ Stürmer bislang offen. Zum Abschluss ihrer Nachricht bedankte sie sich bei ihren langjährigen Fans: „Danke, dass ihr schon so lange an meiner Seite seid.“ Mit einem „Bis bald“ verabschiedete sie sich, ohne einen konkreten Zeitpunkt für ihr Comeback zu nennen.

Ihre Fans reagierten mit Begeisterung und Verständnis für die Auszeit. „Recht hast du! Genieß es!“, schrieb eine Followerin. Ein anderer Fan ermutigte sie: „Nimm dir Zeit für dich, für alles, was dir wichtig ist, und bleib bitte so authentisch, wie du bist.“

Der Durchbruch gelang Christina Stürmer 2003, als sie bei der österreichischen Castingshow „Starmania“ antrat. Songs wie „Ich lebe“, „Engel fliegen einsam“ und „Millionen Lichter“ brachten sie in Österreich und Deutschland in die Charts. Mit ihrem Poprock in deutscher Sprache wurde sie zu einer der erfolgreichsten Sängerinnen ihres Heimatlandes.

Über die Jahre brachte sie zahlreiche erfolgreiche Alben heraus und wurde mit mehreren Musikpreisen ausgezeichnet. Bis heute verbindet man mit ihr eingängige Lieder, eine unverwechselbare Stimme und eine beeindruckende Laufbahn im deutschsprachigen Musikgeschäft. (red)