Für Fans von Pop- und Schlagermusik gibt es eine enttäuschende Nachricht: Die Sängerin und Songwriterin Ela Steinmetz muss ihre geplante Konzertreise absagen.

Die Musikerin, die unter anderem Lieder für Helene Fischer, Beatrice Egli, Howard Carpendale und Adel Tawil verfasst hat und 2014 mit ihrer Band Elaiza am Eurovision Song Contest teilnahm, hat ihre „Pinke-Plüschjacke-Tour“ gestrichen. Als Grund nannte sie finanzielle Erwägungen, da zu wenige Eintrittskarten verkauft wurden.

In den sozialen Medien informierte die Künstlerin ihre Anhänger offen über die Absage. „Leider haben sich die Ticketverkäufe nicht so entwickelt, wie wir’s uns gewünscht hätten oder wie es die Tour irgendwie gebraucht hätte, um sich zu tragen“, erläuterte sie die Entscheidung. Diese sei gemeinsam mit ihrem Team und den Veranstaltern nach „langem Ringen und Kämpfen“ gefallen.

Steinmetz bedauert Absage für Crew und Fans

Besonders die Situation ihrer Crew belaste sie. „Das ist natürlich super schade, nicht nur für mich als Künstlerin, sondern auch für alle Menschen, die im Hintergrund daran mitarbeiten“, führte Steinmetz aus. Sie verwies zudem auf die allgemein schwierige Lage: „Wir leben in Zeiten von Kriegen und Krisen und es ist alles nicht so einfach.“

Die Hoffnung auf Bühnenauftritte gibt die Songwriterin jedoch nicht auf und blickt optimistisch in die Zukunft: „Was ja noch nicht ist, kann ja noch werden.“ Bereits erworbene Tickets werden den Käufern erstattet.

Krise der Konzertbranche trifft viele Künstler

Die aktuellen Schwierigkeiten in der Konzertbranche betreffen bei Weitem nicht nur Ela Steinmetz oder die Schlagerwelt, sondern zahlreiche bekannte Künstler verschiedener Genres. Auch in Deutschland sahen sich unter anderem Gabriel Kelly, Wincent Weiss und Max Giesinger gezwungen, geplante Tourneen oder einzelne Konzerte aufgrund schleppender Vorverkäufe abzusagen.

Sogar internationale Stars wie Jennifer Lopez oder die Rockband The Black Keys mussten laut Medienberichten ganze Arena-Tourneen streichen. Hinzu kommen etablierte Bands aus dem Rock- und Indie-Sektor, die ihre Konzertreisen aufgrund stark gestiegener Kosten nicht mehr finanzieren können.

Die Ursache des Problems sind stark gestiegene Kosten für Hallen, Personal, technische Ausrüstung und Logistik, während das Publikum gleichzeitig zurückhaltend beim Kauf ist. Da viele Musikfans ihr Geld bevorzugt für wenige Großveranstaltungen ausgeben, bleiben mittelgroße Konzerthallen häufig nur halb gefüllt. Dies stellt für Künstler sowie Veranstalter ein beträchtliches finanzielles Wagnis dar, welches zahlreiche Akteure nicht mehr eingehen können.