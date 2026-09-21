Mit einem echten Unikat ist die Schauspielerin Uschi Glas am Wochenende zum Anstich des Oktoberfests 2026 auf der Theresienwiese erschienen. Die 82-Jährige trug eine Münchner Tracht, die sie sich vor rund 40 Jahren anfertigen ließ.

Uschi Glas strahlt auf dem Oktoberfest

„Was ich heute anhabe, ist die Münchner Tracht. Die habe ich, um mal zu sagen, vierzig Jahre schon, und die ist wie neu“, sagte sie am Rande der Wiesn. Das Dirndl sei „was ganz Besonderes“, betonte die gebürtige Landauerin.

Während sie im Laufe der Jahre bereits einige Trachten an ihre Tochter weitergegeben habe – beide tragen die gleiche Größe –, behält sie dieses Stück bewusst für sich. Neben der historischen Münchner Tracht besitzt die Schauspielerin weiterhin klassische Dirndl für ihre regelmäßigen Wiesn-Besuche.

Uschi Glas trägt 40 Jahre altes Dirndl auf dem Oktoberfest 2026

Gemeinsam mit ihrem Ehemann Dieter Herman feierte Glas den Auftakt im Käferzelt. Auf ihrem Instagram-Kanal war zu sehen, wie sie beim Einzug der Wiesnwirte strahlend auf einem Wagen Platz nahm.

Schräg hinter ihr saß Schlagerstar Patrick Lindner, der traditionell mit seinem Ehemann und Manager Peter Schäfer zur Wiesn kommt. Glas kommentierte die Szene mit einem Augenzwinkern: „Wer sitzt denn da hinter mir?”

Uschi Glas reagiert gelassen auf Sicherheitsbedenken rund um Wiesn

Trotz des dichten Programms mit Anfahrt, Anstich und weiteren Terminen plant die bekannte Schauspielerin in den kommenden Tagen mehrere weitere Besuche auf dem Festgelände in der Münchner Innenstadt. Auf die Frage nach möglichen Sicherheitsbedenken reagierte sie gelassen: „Was soll man machen? Wenn man das Haus verlässt, kann auch ein Dachziegel von oben herunterfallen.“ Sich nur mit Angst zu beschäftigen, sei nicht der richtige Weg. Bei ihr überwiege die Vorfreude. Das Oktoberfest gehöre schlicht „zu unserem Leben“.

Die Schauspielerin, die seit Jahrzehnten zu den bekanntesten Gesichtern des deutschen Films zählt und mit Streifen wie „Zur Sache, Schätzchen“ Kinogeschichte schrieb, pflegt ihre Verbundenheit zur bayerischen Heimat und zum Oktoberfest mit sichtlicher Freude. (red)