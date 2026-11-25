Vera Anna Gottliebe Gräfin von Lehndorff, weltweit bekannt unter ihrem Künstlernamen Veruschka, ist tot. Sie starb am Dienstag im Alter von 87 Jahren in Berlin. Das bestätigte ihre Familie gegenüber „ZDFheute“ sowie über die Webseite des Unternehmens ihrer Schwester Catharina Kappelhoff-Wulff. Dort heißt es, man trauere um eine außergewöhnliche Frau und Künstlerin, die das Haus von Anfang an geprägt habe.

Geboren wurde Lehndorff am 14. Mai 1939 auf dem ostpreußischen Familien-Stammsitz Schloss Steinort in Masuren. Ihr Vater, Henrich Graf Lehndorff, gehörte zum Kreis der Widerstandskämpfer um das Hitler-Attentat vom 20. Juli 1944 und wurde im September desselben Jahres in Berlin hingerichtet.

Aufstieg zur Kunstfigur in Paris und New York

Nach dem Verlust der Heimat und mehreren Umzügen ließ sich die Familie 1953 in Hamburg nieder. Dort begann Lehndorff 1958 ein Studium der Malerei und des Designs, brach dieses jedoch ab, um in Florenz als Malerin zu arbeiten. In Italien entdeckte sie der Fotograf Ugo Mulas für das Modelgeschäft.

Veruschka präsentiert am 17. Januar 2017 bei der Berlin Fashion Week in Berlin eine Kreation der Modedesignerin Esther Perbandt. (Archivbild) Copyright: AFP

Nach schwierigen Anfängen in Paris und New York, in denen sie mit ihrer Körpergröße von 1,83 Metern haderte und sich als Verkäuferin über Wasser hielt, baute sie sich unter dem Namen Veruschka als unverwechselbare Kunstfigur auf. Maßgeblich beteiligt an ihrem Durchbruch Anfang der 1960er-Jahre war ihr damaliger Lebensgefährte, der italienische Fotograf Franco Rubartelli.

Veruschka Gräfin von Lehndorff am 20. November 2012 in Berlin auf dem Weg zur Eröffnung der Ausstellung „The Little Black Jacket“ des Modehauses Chanel. (Archivbild) Copyright: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/

In der Folgezeit arbeitete sie mit weltbekannten Fotografen wie Richard Avedon, Irving Penn und Helmut Newton zusammen. Die Zeitschrift „Quick“ bezeichnete sie 1970 wahlweise als „verrückte schwarze Lady mit dem kühlen Sex“ oder „nackte Gräfin“.

Zwischen 1964 und 1970 zierte sie rund 800 Zeitschriftentitel und galt zeitweise als das teuerste Model der Welt. Auf langfristige, lukrative Werbeverträge verzichtete sie dennoch, da sie ihre Unabhängigkeit bewahren wollte.

Rückkehr auf den Laufsteg und künstlerische Arbeit

In den 1960er-Jahren realisierte Lehndorff zudem Performances mit dem Maler Salvador Dalí. Als sie das reine Modeln zunehmend langweilte, verlagerte sie ihren Schwerpunkt auf die Schauspielerei und die bildende Kunst.

Zu ihren bekanntesten Kinoauftritten zählt die Rolle in Michelangelo Antonionis Film „Blow Up“ aus dem Jahr 1966. Fünf Jahre später stand sie für „Veruschka – Poetry of a Woman“ vor der Kamera. Der experimentelle Film entstand unter der Regie von Franco Rubartelli, die Musik komponierte Ennio Morricone.

Veruschka und David Hemmings in einer Szene des Films „Blow Up“ von Michelangelo Antonioni aus dem Jahr 1966. (Archivbild) Copyright: imago images/Ronald Grant

1984 übernahm sie in Ulrike Ottingers Film „Dorian Gray im Spiegel der Boulevardpresse“ die Hauptrolle. Darin verkörperte sie die Titelfigur, eine von der Medienwelt geformte Kunstfigur.

Dennoch kehrte die oft als erstes deutsches Topmodel betitelte Künstlerin auch im höheren Alter vereinzelt in die Modebranche zurück. So lief sie 2012 auf der Berliner Fashion Week für die Designerin Anja Gockel und stand 2018 für die Resort-Kollektion des schwedischen Modeunternehmens Acne Studios vor der Kamera.