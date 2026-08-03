Eine „surreale Erfahrung“ nennt die Band Massive Attack ihren Touraufenthalt in Singapur - und tatsächlich war speziell das, was sich nach dem Konzert der Trip-Hop-Band abspielte, bemerkenswert. Die Musiker befanden sich bereits nach der Show wieder im Hotel, als die Polizei auftauchte. Der Grund: Bei ihrem Auftritt hatten sie die palästinensische Flagge geschwenkt, um Solidarität mit Palästina im Konflikt mit Israel zu zeigen.

Massive Attack gelten als Pionieres des Trip Hop. (Bild: 2024 Getty Images/Matthew Horwood) Copyright: 2024 Getty Images/Matthew Horwood

„Wir waren überrascht und enttäuscht, dass unsere gesamte Band von der Polizei festgenommen, isoliert und getrennt befragt wurde“, schrieben die Briten in einer Stellungnahme in den Sozialen Netzwerken. Demnach seien auch Hotelzimmer durchsucht worden sowie ihre Reisepässe vorübergehend eingezogen worden. „Wir hätten uns nicht vorstellen können, dass das bloße Hochhalten einer Fahne eines souveränen Staates, der von 157 Ländern anerkannt wird, einen Gesetzesbruch darstellen könnte“, schrieb die Band weiter und rief zur Verteidigung von Menschenrechten und Meinungsfreiheit auf. Die rechtliche Grundlage für den Besuch der Polizei des für seine strikten Gesetze bekannten Inselstaats basiert jedoch nicht darauf, welche Flagge die Musiker schwenkten: In Singapur ist das Zeigen ein jeder anderen Fahne als der singapurischen ohne Genehmigung verboten.

Massive Attack sind ab sofort in Singapur unerwünscht

Laut einem Bericht der BBC kassierte die Band eine „strenge Verwarnung“ und ein Wiedereinreiseverbot. Für zukünftige Konzerte der Band wollen die Behörden keine Genehmigung mehr erteilen. Für Massive-Attack-Bandchef Robert Del Naja war es nicht der erste Zusammenstoß mit dem Gesetz aufgrund seines politischen Engagements für Palästina: Im April war der 61-Jährige bei einer Demonstration in London festgenommen worden, weil er ein Schild hochgehalten hatte, auf dem er Solidarität mit der Organisation Palestine Action bekundet hatte. Diese ist in Großbritannien verboten.

Del Naja gründete Massive Attack 1988 gemeinsam mit Grant Marshall, Adrian Thaws und Andrew Vowles. Von dieser Besetzung sind aktuell nur Del Naja und Marshall in der Band aktiv, Del Naja ist das einzige durchgängige Bandmitglied. Massive Attack gelten als Pioniere des Trip-Hop-Genres. Mit ihrem Debütalbum „Blue Lines“ ebneten sie 1991 Künstlerinnen und Künstlern wie Portishead und auch Björk den Weg. Ihren größten Hit hatte die Gruppe 1998 mit der Single „Teardrop“, die es in die britischen Top 10 schaffte. Ex-Mitglied Adrian Thaws feierte unter dem Künstlernamen Tricky Solo-Erfolge. (tsch)