Engelbert Humperdinck, der durch Lieder wie „Release Me“ Musikgeschichte schrieb, ist nach über drei Jahrzehnten wieder im deutschen Fernsehen aufgetreten. Sein Live-Auftritt am Sonntag im ZDF-„Fernsehgarten“ wurde vom Publikum mit großer Zustimmung aufgenommen.

Der 90 Jahre alte britische Künstler war der Höhepunkt der Sendung vom 16. August. Die Veranstaltung, die in Mainz auf dem Lerchenberg stattfand, stand unter dem Motto „Italo-Schlager“.

Auf Englisch interpretierte Engelbert zwei berühmte italienische Lieder: „Quando, Quando, Quando“, das ursprünglich von Tony Renis stammt, und „Quando m'innamoro“ von Anna Identici. Letzteres hatte der Sänger als „A Man Without Love“ zu einem globalen Erfolg geführt.

Engelbert: Seltener Auftritt von Show-Legende löst Begeisterung aus

Die kraftvolle Live-Vorstellung löste in den sozialen Medien enthusiastische Reaktionen der Zuschauer aus. Auf der Online-Plattform X zeigte sich eine Nutzerin begeistert: „Mit 90 noch so eine Stimme. Wow“. Ein weiterer User schrieb: „Engelbert im ‚Fernsehgarten‘. Hammer. Und singt sogar live. Mit 90 noch ne tolle Stimme.“

Besonderen Respekt erntete der Künstler für seinen Auftritt ohne Playback. Dies wurde positiv vermerkt, da Live-Gesang in der Sendung unüblich ist und zumeist auf Vollplayback zurückgegriffen wird.

„Live-Gesang im ‚Fernsehgarten‘ haben wir auch nicht jede Woche“, merkte ein Zuschauer an. Die Kondition des 90-Jährigen beeindruckte einen anderen Fan derart, dass dieser verlangte: „Kann Engelbert bitte bis zum Schluss singen? Ohne Unterbrechung.“

Der physische Zustand des Sängers wurde im Internet ebenfalls thematisiert. Ein User schrieb: „So beieinander muss man erst mal mit 90 noch sein. Das schaffen auch nicht viele“. Ein anderer fügte hinzu: „Engelbert war einer der attraktivsten Männer, als er jung war. Respekt, dass er noch mit seinen 90 Jahren auftritt.“

Andrea Kiewel würdigt Weltstar

Die Gastgeberin Andrea Kiewel zeigte sich ebenfalls erfreut und begrüßte den Weltstar mit den Worten: „Es ist eine Ehre, dich hier begrüßen zu dürfen.“

Seit dem Ende der 1960er- und den 1970er-Jahren gilt Engelbert Humperdinck als eine der bedeutenden Entertainer-Ikonen in Las Vegas. Gemeinsam mit Stars wie Elvis Presley und Dean Martin gestaltete er die Glanzzeit des Las Vegas Strip mit, indem er ausverkaufte Konzerte im Riviera, dem Las Vegas Hilton (jetzt Westgate) und weiteren bekannten Veranstaltungsorten gab.

Die Performance im ZDF-„Fernsehgarten“ war der Höhepunkt eines bemerkenswerten Wochenendes: Der Sänger war über 30 Jahre nicht mehr live in der Bundesrepublik zu sehen. Nur einen Tag vor der TV-Ausstrahlung, am 15. August, hatte er bei einem Konzert in Westhoven seine Rückkehr auf die Bühne zelebriert. (jag)