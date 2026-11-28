Bill und Tom Kaulitz moderieren am 5. Dezember erstmals die ZDF-Samstagabendshow „Wetten, dass..?“. Für ihre Premiere ist ein internationales Staraufgebot angekündigt. Auf dem berühmten Sofa sollen die Hollywood-Schauspieler Dwayne Johnson und Kevin Hart Platz nehmen. Ebenfalls als Gäste eingeplant sind Heino Ferch und seine Serienpartnerin Lili Epply.

Ein weiterer prominenter Name könnte hinzukommen: Schlagerikone Vicky Leandros soll laut „Bild“-Zeitung ebenfalls in der Sendung auftreten. Neu wäre die Show für die Sängerin nicht. Bereits 1981 war sie bei Frank Elstner zu Gast, 2006 folgte ein Auftritt bei Thomas Gottschalk. Mit den Kaulitz-Zwillingen würde sie also erneut auf der Bühne des TV-Klassikers stehen.

Viele Fans reagieren auf das Gerücht allerdings verwundert. Denn im Dezember 2024 hatte sich die Gewinnerin des Eurovision Song Contest 1972 bei der ZDF-Gala „Ein Herz für Kinder“ unter Tränen mit ihrem letzten Live-Gesangsauftritt aus dem Fernsehen verabschiedet.

Grönemeyer, Nina Chuba, Jamie Miller: Weitere Namen im Gespräch

Damals hatte Vicky Leandros im Gespräch mit Moderator Johannes B. Kerner lediglich vereinzelte Konzerte oder Auftritte für wohltätige Zwecke in Aussicht gestellt. Ihre Fernsehkarriere schien damit beendet.

Vicky Leandros wollte eigentlich nicht mehr im TV auftreten. (Archivbild) Copyright: IMAGO / Scherf

Neben der Sängerin sind laut „Bild“ noch weitere bekannte Musik-Acts für die Ausgabe mit den Kaulitz-Zwillingen im Gespräch. Als mögliche Gäste werden demnach Herbert Grönemeyer, Nina Chuba und Jamie Miller gehandelt. Offiziell bestätigt hat das ZDF bislang keinen dieser Namen – auch Vicky Leandros nicht. Zu den weiteren Gästen hält sich der Sender bedeckt.

Helene Fischer fehlt trotz neuem Album in der Show

Bei einem anderen großen Namen gibt es dagegen bereits Klarheit: Helene Fischer wird nicht in der Sendung auftreten. Dabei hätte der Termin gut gepasst. Die 42-Jährige veröffentlicht am 4. Dezember ihr neues Album „WIR“ – genau einen Tag vor der Show. Die Single „Was hast du mit mir gemacht“ ist bereits am 20. November erschienen.

Eine musikalische Präsentation im ZDF wird es für die Fans dennoch nicht geben. Der Mainzer Sender stellte gegenüber der Presse klar: „In der Vergangenheit konnten wir Helene Fischer schon oft als Gast bei ‚Wetten, dass..?‘ begrüßen. Bei der aktuellen Ausgabe ist sie nicht dabei.“