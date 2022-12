London – Seit 70 Jahren regiert Queen Elizabeth II. das Vereinigte Königreich. Vier Tage lässt sich „Her Majesty“ in der britischen Hauptstadt um den Buckingham Palast feiern.

Die Briten bekommen sogar einen zusätzlichen Feiertag und dürfen länger als sonst im Pub bleiben. Die Veranstaltungen zum Thronjubiläum der 96-Jährigen gehen in London über das Pfingstwochenende weiter. Im Liveblog halten wir Sie auf dem Laufenden.

+++ Verkehrschaos in London +++

Die britische Hauptstadt London hat nach den viertägigen Feierlichkeiten zum 70. Thronjubiläum von Königin Elizabeth II. ein Verkehrschaos erlebt. Mehrere Stationen der Londoner U-Bahn waren wegen eines 24-stündigen Streiks der Verkehrsgewerkschaft RMT am Montag gesperrt, der Ausfall hunderter Flüge und massive Verspätungen des Eurostar-Schnellzugs verschärften die Lage zusätzlich. Die Londoner Behörden riefen Pendler auf, Fahrten mit der U-Bahn bis Dienstagmorgen zu vermeiden. Die Fluggesellschaft Easyjet begründete den Ausfall von „etwa 37“ ihrer Flüge mit einem „weiterhin herausfordernden Arbeitsumfeld“. Ein Sprecher des Konkurrenten British Airways sprach von „geplanten“ Ausfällen, über die man die Fluggäste mit ausreichend Vorlauf informiert habe.

Die Flugfahrtindustrie kämpft derzeit mit Personalmangel, nachdem die Unternehmen während der Corona-Krise tausende Mitarbeiter entlassen hatten. Der Betreiber der Eurostar-Züge von London nach Paris und Brüssel hatte schon in der vergangenen Woche vor „großen Verspätungen“ wegen längerer Pass- und Sicherheitskontrollen in London gewarnt. Am Sonntag schrieb das Unternehmen auf Twitter, dass „alle Züge“ zwischen London und Paris wegen Problemen mit der Stromversorgung nahe Paris „deutlich verspätet“ seien. Nach den viertägigen Feiern für das Thronjubiläum der Queen in London wollten am Sonntagabend und Montag viele Besucher aus dem gesamten Königreich und dem Ausland wieder in ihre Heimatorte zurückreisen.

+++ Königin Elizabeth II. dankt per Botschaft +++

Königin Elizabeth II. hat nach dem Ende der Jubiläumsfeiern zu ihrem Throngeburtstag den Menschen in Großbritannien für ihre Anteilnahme gedankt. Es gebe keine Richtlinien, an die man sich halten könne, hieß es in der am Sonntagabend veröffentlichten Botschaft der Queen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt der externen Plattform Twitter, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte der externen Plattform Twitter angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Aber ich bin demütig und tief berührt, dass so viele Menschen unterwegs waren, um mein Platin-Jubiläum zu feiern.“ Auch wenn sie nicht an allen Veranstaltungen habe teilnehmen können, schließe sie alle Menschen im Land in ihr Herz. Sie werde weiterhin dem Volk dienen, „so gut ich kann, unterstützt von meiner Familie“.

In der Botschaft, die sie wie immer mit „Elizabeth R.“ - für Regina, das lateinische Wort für Königin - unterschrieb, betonte die Queen, sie sei inspiriert von so viel Freundlichkeit und Freude. „Und ich hoffe, dieses erneuerte Gefühl von Gemeinschaft wird noch viele Jahre zu spüren sein.“

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt der externen Plattform Twitter, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte der externen Plattform Twitter angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

+++ Queen Elizabeth II. zeigt sich zum Abschluss auf Balkon +++

Zum Abschluss ihrer tagelangen Jubiläumsfeiern hat sich Queen Elizabeth II. überraschend doch noch einmal ihrem Volk gezeigt. Vom Balkon des Buckingham-Palasts in London winkte die 96 Jahre alte Königin in grünem Mantel mit passendem Hut den hunderttausenden Schaulustigen zu.

An ihrer Seite stand ihre engste Familie - Thronfolger Prinz Charles und Ehefrau Herzogin Camilla sowie dessen älterer Sohn Prinz William mit seiner Gattin Herzogin Kate und den drei Kindern Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis. Währenddessen wurde die Nationalhymne „God Save the Queen“ gespielt.

Es war das vierte Mal, dass die Queen bei den Festivitäten auftrat - aber das erste Mal seit Donnerstagabend. Am Donnerstagmittag war die Queen zweimal auf den Buckingham-Balkon getreten, dabei einmal mit engen Familienmitgliedern. Abends hatte die Monarchin symbolisch landesweit Leuchtfeuer entzündet.

Allerdings sagte die Queen ihre Teilnahme an einem Dankgottesdienst am Freitag ab und besuchte auch weder das traditionelle Pferderennen Epsom Derby am Samstagnachmittag noch das große Jubiläumskonzert am Samstagabend vor dem Buckingham-Palast. Die 96-Jährige müsse sich ausruhen, hieß es zur Begründung.

Rod Stewart während seines Auftritts vor dem Buckingham Palast. Copyright: Getty Images

+++ Rod Stewart enttäuscht über Songauswahl der BBC +++

Der britische Sänger Rod Stewart („Do Ya Think I“m Sexy?“) war mit seinem Auftritt beim Jubiläumskonzert für Königin Elizabeth II. nach eigener Aussage nicht glücklich. Neben seinem eigenen Hit „Baby Jane“ hatte er am Samstag vor dem Buckingham-Palast überraschend Neil Diamonds Gassenhauer „Sweet Caroline“ gesungen - und fühlte sich damit etwas unwohl.

„Es ist etwas merkwürdig für mich, das zu singen“, sagte Sir Rod bei der von der BBC organisierten „Platin-Party am Palast“. „Die BBC hat mich gebeten, das zu singen.“

In sozialen Medien zeigten sich Stewart-Fans über die Songauswahl enttäuscht, auch weil der 77-Jährige mit seiner Version des in Großbritannien beliebten „Sweet Caroline“ nicht alle überzeugen konnte.

„Das war nicht meine Wahl“, betonte Stewart anschließend auch im BBC-Interview. „Aber es ist doch ein großartiger Song?“, entgegnete der Reporter. „Ja“, gab Stewart zu. „Aber keiner von mir.“

Immerhin dürfen sich seine Fans in Nordamerika und in Großbritannien schon bald wieder auf mehr eigene Songs von Rod Stewart freuen. Mitte Juni beginnt der Sänger mit der markanten Wuschelmähne seine nächste Tournee. „Sweet Caroline“ wird er bei den Konzerten wohl eher nicht singen. Termine für Deutschland gibt es bisher nicht.

Prinz Charles und Ehefrau Camilla beim Kuchen-Buffet der „Platin-Feier“ Copyright: AFP

+++ Ganz England macht Jubiläums-Picknick – Kate backt Kuchen im Palast +++

Landesweit haben Menschen in Großbritannien bei gemeinsamen Picknicks das 70. Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. gefeiert. Im Londoner Cricket-Stadion The Oval nahmen auch Thronfolger Prinz Charles und seine Ehefrau Herzogin Camilla an einem „Jubilee Lunch“ teil, die Queen-Schwiegertochter schnitt dabei eine Torte an. Aus Filz war ein sechs Meter langes Kuchenbuffet aufgefahren worden.

Menschen versammeln sich auf einer Londoner Straße zum „Big Lunch“. Copyright: AP

Gäste, die mit Charles sprachen, berichteten anschließend der Nachrichtenagentur PA, der 73-Jährige habe dazu aufgerufen, dieses Gefühl der Gemeinschaft aufrecht zu erhalten - und nicht nach den viertägigen Feierlichkeiten zur Streiterei zurückzukehren.

Nach Schätzungen beteiligten sich Millionen Menschen bei etwa 16.000 Veranstaltungen am „Big Lunch“. Alle Einwohner konnten zuvor Feste anmelden, es gab auch zahlreiche öffentlich organisierte Events. Einige Kommunen hatten die Gebühren erlassen, die eigentlich für Straßensperrungen fällig werden, um Partys zu ermöglichen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt der externen Plattform Instagram, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte der externen Plattform Instagram angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Der jüngste Queen-Sohn Prinz Edward und seine Frau Gräfin Sophie vertraten die Königin bei einem Mittagessen in Windsor. Der Palast verbreitete Fotos, die Herzogin Kate, die Ehefrau von Queen-Enkel Prinz William, beim Kuchenbacken mit ihren drei Kindern zeigen. Die Süßspeisen seien für eine Straßenparty in der walisischen Hauptstadt Cardiff gedacht, hieß es.

+++ „Eure Majestät, Mami“ – Prinz Charles mit emotionaler Rede +++

Kurz vor Schluss wird der 73-jährige Prinz Charles wieder zum Kind. „Eure Majestät, Mami“, wendet sich der Thronfolger an seine Mutter, die Queen. Im Namen des ganzen Landes, ja der Welt, dankt ihr ältester Sohn Königin Elizabeth II. für ihre Regentschaft. Es ist der emotionale Höhepunkt einer zweieinhalbstündigen Mega-Sause direkt vor dem Buckingham-Palast, der an Stars, Farbenpracht und Technik so gut wie alles auffährt, was möglich ist. Das Vereinigte Königreich, so der Eindruck, liegt seiner Königin nicht nur zu Füßen. Es ergibt sich ihr in einem nie da gewesenen Rausch an Bildern und Botschaften.

Queen und Paddington-Bär bei der Tee-Party Copyright: dpa

+++ Queen trinkt Tee mit Bär Paddington +++

Zum Auftakt der „Platin-Party am Palast“ schaut sogar die Queen vorbei, wenn auch nur von der Leinwand. In einem gut zweiminütigen Clip trifft die 96-Jährige auf die beliebte Kinderbuchfigur Paddington. „Tee?“, fragt die Monarchin - und der tapsige Bär trinkt ohne Umschweife direkt aus der Kanne.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt der externen Plattform Youtube, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte der externen Plattform Youtube angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Um seinen Lapsus wieder gut zu machen, bietet Paddington ein Marmeladenbrot an, das er als Notration stets im Hut trägt. Doch die Queen lehnt ab, öffnet ihre Handtasche - und zieht selbst ein Brot hervor. „Ich hebe meins hier auf“, sagt sie und lächelt. Die Szene toppt selbst den Einspieler zur Eröffnung der Olympischen Sommerspiele 2012, als es so wirkte, als springe die Königin mit James-Bond-Darsteller Daniel Craig mit einem Fallschirm ab.

+++ Royaler Nachwuchs ist begeistert von der Party für die Großmutter +++

Bei der Riesenparty zu Ehren von Queen Elizabeth II. am Samstagabend in London zeigen sich zahlreiche Mitglieder der königlichen Familie. Die Stimmung ist gelöst, die Royals genießen genauso wie die 22.000 anderen Besucher das Konzert mit den Superstars.

The Mall vor dem Buckingham Palace Copyright: Getty Images

Auf der Tribüne haben auch Prinz William und Herzogin Catherine Platz genommen. Zwischen ihnen strahlen ihre beiden älteren Kinder Prinz George und Prinzessin Charlotte. Ihren jüngsten Sohn Prinz Louis scheinen sie dagegen zuhause gelassen zu haben. George und Charlotte haben sichtlich Spaß am Bühnenprogramm und schwenken den Union Jack.

+++ Band Queen eröffnet Jubiläumskonzert für die Queen +++

Bei dem großen Konzert vor dem Buckingham-Palast mit vielen Stars aus Musik, Gesellschaft und Sport haben Tausende in London das 70. Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. gefeiert. Den Auftakt machte die Queen selbst in einem Video-Einspieler, der sie mit der beliebten Filmfigur Paddington beim Tee zeigte. „Danke für alles“, sagte der Bär - dann eröffnete die Rockband Queen die Show. Auf mehreren Bühnen traten unter anderem die US-Sängerinnen Alicia Keys und Diana Ross auf. Unter den 22.000 Zuschauern waren auch etwa 30 Mitglieder der Royal Family.

Adam Lambert (l.) und Brian May von Queen Copyright: Getty Images

Die Queen war zwar auf den Leinwänden zu sehen, blieb dem Spektakel zu ihren Ehren aber fern. Die 96 Jahre alte Monarchin hat immer wieder Mobilitätsprobleme. Auch ihr Enkel Prinz Harry und seine Ehefrau Herzogin Meghan waren nicht dabei.

+++ Prinzessin Anne vertritt Queen bei traditionellem Pferderennen +++

In Vertretung der Queen hat ihre Tochter Prinzessin Anne das traditionelle Pferderennen Epsom Derby besucht. Die 71-Jährige wurde am Samstag mit Jubel und britischen Flaggen begrüßt. Mit dabei waren auch ihr zweiter Ehemann Tim Laurence sowie ihre Kinder Peter Phillips und Zara Tindall aus erster Ehe.

Die Princess Royal zeigte sich guter Laune in der Royal Box, als sie dem Publikum zuwinkte. Die Queen hatte auf ihre Teilnahme verzichtet, um sich von den bisherigen Feierlichkeiten zu erholen. Es wurde vermutet, dass die große Anhängerin des Pferdesports das Rennen in ihrer Residenz Schloss Windsor am Fernsehgerät verfolgt.

Zu Ehren der Queen bildeten 40 Jockeys, die in der Vergangenheit für die Pferdebesitzerin und -züchterin geritten waren, in königlichen Rennanzügen eine Ehrengarde. Danach wurde die Nationalhymne gespielt. Fünf frühere Rennpferde der Königin wurden auf dem Gelände präsentiert.

Prinzessin Anne ist selbst eine erfahrene Reiterin, die als Mitglied der britischen Mannschaft an den Olympischen Sommerspielen 1976 teilnahm. 1971 gewann die Queen-Tochter bei der Europameisterschaft der Vielseitigkeitsreiter im Einzel Gold und 1975 Silber.

+++ Glückwünsche für Urenkelin Lilibet +++

Am dritten Tag der Jubiläumsfeiern für Queen Elizabeth II. hat zunächst eine Urenkelin der Königin im Mittelpunkt gestanden. „Wir wünschen Lilibet alles Gute zum 1. Geburtstag“, so äußerte sich der offizielle Account der Königlichen Familie am Samstag auf Twitter und postete dazu ein Luftballon-Emoji. Wie Medien berichteten, wollte die 96 Jahre alte Monarchin die Tochter ihres Enkels Prinz Harry am Samstag persönlich treffen.

Der 37-Jährige ist mit Ehefrau Herzogin Meghan (40), Sohn Archie (3) und Lilibet aus den USA angereist. Es ist der erste gemeinsame Besuch der Familie in Harrys alter Heimat. Auch vom offiziellen Account von Harrys älterem Bruder Prinz William und dessen Ehefrau Herzogin Kate erhielt Lilibet Glückwünsche zum Geburtstag. Das Verhältnis der Brüder gilt wegen schwerer Vorwürfe von Harry und Meghan gegen den Palast als stark belastet.

William reiste mit Ehefrau Kate sowie ihren beiden älteren Kindern Prinz Georg (8) und Prinzessin Charlotte (7) am Samstag nach Wales. In der Hauptstadt Cardiff besuchten sie im Auftrag der Queen ein Jubiläumskonzert. Am Abend wurde William aber ebenso wie sein Vater Prinz Charles zu einer Mega-Party am Buckingham-Palast in London erwartet.

Dort wollen die beiden künftigen Könige in Ansprachen an erwartete 22 000 Besucher die Queen würdigen. Auftreten sollen unter anderem die US-Sängerinnen Alicia Keys und Diana Ross sowie die britischen Bands Duran Duran und Queen. Auch Prominente wie Fußballer David Beckham und Schauspielerin Julie Andrews sind angekündigt.

+++ Charles und William sprechen bei Konzert zu Ehren der Queen +++

Mit eigenen Reden wollen Thronfolger Prinz Charles und sein Sohn Prinz William bei einem Mega-Konzert in London die Queen zu ihrem 70. Thronjubiläum würdigen. Der älteste Sohn von Königin Elizabeth II. und ihr Enkel wollten sich am späten Samstagabend auf einer Bühne vor dem Buckingham-Palast äußern und jeweils separat an die etwa 22 000 Zuschauer wenden, berichteten britische Medien.

Das zweieinhalbstündige Spektakel bildet den Höhepunkt des dritten Tages der Jubiläumsfeierlichkeiten. Auftreten sollen unter anderem die US-Sängerinnen Alicia Keys und Diana Ross sowie die britischen Bands Duran Duran und Queen. Mit Spannung erwartet wurde der Auftritt von Queen-Gitarrist Brian May. Beim goldenen Thronjubiläum 2002 hatte er vom Dach des Palasts eine rockige Version der Nationalhymne „God Save the Queen“ gespielt. Auch Prominente wie Fußballer David Beckham und Schauspielerin Julie Andrews sollen dabei sein.

Ob die Queen die Feier zu ihren Ehren live am Palast verfolgen wird, galt am Morgen als unwahrscheinlich.

Prinz Harry und Ehefrau Meghan (l.) am Freitag in London. Copyright: Getty Images

+++ Großer Jubel für Prinz Harry und Meghan vor Kathedrale St Paul's +++

Prinz Harry und Herzogin Meghan sind neben anderen Mitgliedern der Royal Family mit Jubel vor dem Dankgottesdienst zu Ehren der Queen empfangen worden. Harry trug bei der Veranstaltung in der Londoner Kathedrale St Paul's seine militärischen Abzeichen, Meghan erschien im cremefarbenen Mantel mit Hut.

Herzogin Kate und Prinz William (r.) winken der Menge zu. Copyright: Getty Images

Es ist der erste offizielle Auftritt des Paares beim Thronjubiläum der Queen, zu dem die beiden mit ihren Kindern aus den USA nach London gereist sind. Und es ist der erste gemeinsame Termin bei einem offiziellen royalen Event seit ihrem Rückzug aus dem britischen Königshaus. Die Beziehung vor allem von Harry zu seinem Vater Prinz Charles und Bruder Prinz William gilt als schwer belastet.

Beim traditionellen Auftritt der Königsfamilie am Donnerstag auf dem Balkon des Buckingham-Palast waren nur „Working Royals“ zugelassen und Harry (37) und Meghan (40) daher - wie auch Queen-Sohn Prinz Andrew - nicht dabei. Dieser verpasst wegen einer Corona-Infektion auch den Gottesdienst, der eigentlich die einzige Veranstaltung war, bei der er dabei sein sollte. Wegen seiner Verwicklung in einen Missbrauchsskandal nimmt der Royal sonst keine öffentlichen Aufgaben mehr wahr.

+++ Urenkel Prinz Louis zieht Grimassen stiehlt Königin die Show +++

Eigentlich steht Queen Elizabeth II. bei den Feierlichkeiten zu ihrem 70. Thronjubiläum im Mittelpunkt. Doch bei strahlendem Sonnenschein stahlen ihre Urenkel der Königin fast die Schau.

Gespannt verfolgten zunächst Zehntausende entlang der Londoner Prachtstraße The Mall, wie Prinz Georg (8), Prinzessin Charlotte (7) und Prinz Louis (4) - die Kinder von Queen-Enkel Prinz William und Herzogin Kate - in einer offenen Kutsche vom Palast zum Paradenplatz Horse Guards Parade gefahren wurden. Mit demütig gesenkten Köpfen nahmen die Kinder auf dem Rückweg einen Salut entgegen.

Endgültig in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit spielte sich dann vor allem Prinz Louis in seinem Matrosenanzug auf dem Balkon des Buckingham-Palasts: Schräg vor seiner berühmten Uroma stehend, zog der Junge Grimassen.

Als Dutzende Kampfjets und Hubschrauber der Royal Air Force ihre Oberbefehlshaberin im lautstarken Formationsflug über dem Stadtschloss Buckingham-Palast würdigten, hielt sich der Fünfte der Thronfolge die Ohren zu und riss den Mund weit auf.

Die Königin nahm es mit Humor: Lächelnd beugte sie sich zu Louis herunter und plauderte kurz mit ihm.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt der externen Plattform Twitter, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte der externen Plattform Twitter angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

+++ Queen Elizabeth II. verzichtet am Freitag auf Auftritte +++

Die Feierlichkeiten zum Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. müssen am Freitag ohne die persönliche Teilnahme der Königin auskommen. Zu einem „Dankgottesdienst für die Herrschaft der Queen“ in der Kathedrale St. Paul's werden führende Mitglieder der Royal Family erwartet.

Queen Elizabeth II. während der Feierlichkeiten am Donnerstag. Copyright: dpa

Die 96 Jahre alte Königin habe während der Feierlichkeiten „einige Beschwerden“ verspürt und werde die Zeremonie in der Kathedrale St. Paul's „mit großem Widerwillen“ verpassen, teilte der Buckingham-Palast am Donnerstagabend mit. Die 96 Jahre alte Monarchin hatte zuletzt immer wieder „Mobilitätsprobleme“ und benutzt bei ihren seltenen öffentlichen Auftritten einen Stock.

Der Palast betonte jedoch, die Monarchin habe die Feierlichkeiten bislang sehr genossen. Bei ihrem Auftritt auf dem Balkon am Buckingham-Palast wirkte die Monarchin am Donnerstag fröhlich und unbeschwert. Sie grüßte in die Menge und unterhielt sich mit ihrem Urenkel Louis, der durch seine Grimassen und zugehaltenen Ohren auffiel.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt der externen Plattform Twitter, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte der externen Plattform Twitter angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

+++ Meghan und Prinz Harry wollen sich wohl zurückhalten +++

Prinz Harry und Herzogin Meghan wollen sich bei ihrem ersten Familienbesuch seit ihrem Rückzug aus dem britischen Königshaus Berichten zufolge mit großen eigenen Auftritten zurückhalten. Das Paar wolle es bei den Feiern zum Thronjubiläum von Harrys Großmutter Queen Elizabeth II. „simpel halten“ und reise ohne seine engsten Mitarbeiter aus den USA an, berichtete der Sender ITV am Dienstag unter Berufung auf Insiderquellen, die die Reisepläne kennen sollen. Auch der „Telegraph“ zitierte eine Quelle mit den Worten, die Sussexes wollten sich ans Protokoll halten und „andere Besuche vermeiden“.

Das könnte Sie auch interessieren:

70. Thronjubiläum Anzeige Großbritannien feiert seine Königin

Harry und Meghan stehen demnach auf der Gästeliste beim Gottesdienst in der St Paul's Cathedral am Freitag und werden am Samstag beim Konzert am Buckingham-Palast erwartet. Ebenfalls am Samstag könnte das Paar außerdem die Queen im Privaten treffen und deren Urenkelin Lilibet vorstellen, die an diesem Tag ein Jahr alt wird und für die es der erste Besuch in der Heimat ihres Vaters ist.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt der externen Plattform Twitter, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte der externen Plattform Twitter angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Zuvor hatte Harry Sicherheitsbedenken geäußert und sich in einen Rechtsstreit mit dem britischen Innenministerium über Polizeischutz seiner Familie begeben. Wie eine Lösung für seinen Besuch nun aussieht, blieb unklar.

Das Empire State Building in New York. (Archivbild) Copyright: AP

+++ Empire State Building in New York wird zu Ehren Queen Elizabeth II. strahlen +++

Anlässlich des 70. Thronjubiläums von Queen Elizabeth II. soll das Empire State Building in New York am Freitag zu Ehren der Königin strahlen. Die Spitze des berühmten Gebäudes in Manhattan solle in Lila und Gold leuchten, teilten die Betreiber mit.

Beim feierlichen Anknipsen solle unter anderem der britisch-amerikanische Star-DJ Mark Ronson dabei sein. Das berühmte Hochhaus in Manhattan leuchtet fast jeden Abend in anderen Farben zur Würdigung etwa von Feiertagen oder Sportmannschaften.

+++ Vier Störer bei Militärparade am Donnerstag festgenommen +++

Kurz vor Beginn der Militärparade am Donnerstag haben mindestens vier Menschen den Aufmarsch der Soldaten gestört. Auf Twitter reklamierte die Tierschutzorganisation Animal Rebellion die Aktion für sich. Drei Männer rannten am Donnerstag auf den Prachtboulevard The Mall und warfen sich vor einer Militärkapelle auf den Boden, wie im Fernsehsender Sky News zu sehen war. (mbr/mab/dpa/afp)