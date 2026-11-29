Gegen den Willen von Regierung und Parlament haben die Schweizer per Volksabstimmung mit großer Mehrheit ein weitreichendes Böllerverbot durchgesetzt. Eine Bürgerinitiative hatte unter anderem Stress und Panik bei Haus- und Wildtieren angeführt. Sie warb auf Plakaten mit Hunden, Katzen und Kühen, die sich vermeintlich die Ohren zuhalten.

Für ein Verbot von Feuerwerkskörpern, „die Lärm erzeugen“, stimmten 59,8 Prozent, wie das Bundesamt für Statistik als Endresultat bekanntgab. Damit wird ein landesweites Verkaufs- und Verwendungsverbot für lautes Feuerwerk in die Bundesverfassung aufgenommen. Das Verbot gilt für alle Privatpersonen. Es soll in den nächsten zwei Jahren umgesetzt sein. Öffentliches Feuerwerk bei Festen oder zum Nationalfeiertag bleibt erlaubt.

In Deutschland gibt es seit Jahren auch eine Böllerdebatte. Bei einer Umfrage von YouGov Ende Oktober 2025 meinten 58 Prozent, es sollte ein generelles Böllerverbot oder zumindest ein Verbot privater Böllerei geben. Verbote gibt es unter anderem schon in Irland. Auch die Niederlande haben dieses Jahr ein Verbot beschlossen.

Was die Schweizer Regierung befürchtete

Die Schweizer Initiative geht über reine „Böller“ hinaus. Der Ausdruck taucht im Initiativtext gar nicht auf. Es geht um alles, was Lärm erzeugt. Dazu können neben Böllern, die einzig dazu da sind, einen lauten Knall zu erzeugen, auch größere Feuerwerksraketen gehören, die mit Leuchteffekten am Himmel explodieren, oder Feuerwerksbatterien mit mehreren Abschussrohren. Wo genau die Grenzwerte für den Lärm liegen sollen, muss der Gesetzgeber noch bestimmen.

Die Regierung und das Parlament hatten den Vorstoß abgelehnt. Feuerwerk gehöre für viele Menschen zur Tradition und sei Ausdruck von Freude, hieß es etwa. Die Belastung passiere zudem nur an wenigen Tagen im Jahr. Auch erhebliche Umsatzeinbußen bei der Feuerwerkbranche wurden als Argument angeführt.

Sprühkerzen wie die, die in der Silvesternacht 2025/26 in Crans-Montana die Decke einer Bar in Brand setzten, sind von diesem Verbot nicht betroffen, weil sie keinen Lärm verursachen. Sie dürfen aber ebenso wie Wunderkerzen oder funkensprühende Vulkane nicht mehr in öffentlichen Innenräumen wie Bars, Restaurants oder Hotels gezündet werden. Das wurde nach der Katastrophe von Crans-Montana mit 41 Toten und Dutzenden Opfern mit meist schwersten Verbrennungen beschlossen.

Wie die Diskussion in Deutschland läuft

Die deutsche Umwelthilfe und andere Verbände werben seit langem in Deutschland für ein Böllerverbot. Viele Städte haben schon Böllerverbotszonen, aber eine landesweite Regel gibt es nicht. Das Thema soll bei der Konferenz der Innenminister der Bundesländer vom 2. bis 4. Dezember in Hamburg diskutiert werden.

Das Bundesinnenministerium hält sich bedeckt. Auf die schriftliche Anfrage eines Grünen-Abgeordneten schrieb der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesinnenministerium, Christoph de Vries (CDU), am 13. November: „Die politische Entscheidungsfindung zur Frage der Erweiterung der Beschränkungsmöglichkeiten der Länder und Kommunen in Bezug auf privates Silvesterfeuerwerk dauert an. Weitere Einschränkungen privaten Silvesterfeuerwerks werfen komplexe gesellschaftliche Fragen auf, insbesondere mit Blick auf die Freiheit des Einzelnen und den Ausgleich gegenläufiger Interessen.“ (dpa)