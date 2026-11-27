Nachdem in der vergangenen Silvesternacht erneut zahlreiche Menschen – darunter auch Einsatzkräfte der Polizei – mit Feuerwerkskörpern beschossen wurden, hat Oberbürgermeister Torsten Burmester (SPD) jetzt die Reißleine gezogen. Per Allgemeinverfügung verschärft die Stadt Köln die bislang geltenden Regeln. Gab es bislang zwischen den Ringen und der Altstadt eine Böllerverbotszone, gibt es zum Jahreswechsel 2026/2027 zusätzlich eine Feuerwerksverbotszone in Teilen der Altstadt, am Deutzer Rheinufer und auf Brücken.

Stadt Köln will Verletzungen und Brände verhindern

Während in der Böllerverbotszone lediglich Knallkörper verboten sind, gibt es erstmals Bereiche, in denen auch Raketen und anderes Feuerwerk der Kategorie F untersagt sind, wie Batterien, Fontänen, Vulkane oder andere pyrotechnische Gegenstände. Hintergrund der Entscheidung seien „sehr hohe Besucherzahlen, enge Räume und viele Einsätze von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst in den vergangenen Jahren“, teilt die Stadt mit. Das Ziel sei, Verletzungen, Panikreaktionen, Brände und Behinderungen von Einsatzkräften in dicht gedrängten Menschenmengen zu verhindern.

Die neue Feuerwerksverbotszone umfasst Teile der Altstadt zwischen dem Rhein und der Achse Augustinerstraße/Bürgerstraße/Unter Taschenmacher/Kurt-Hackenberg-Platz bis zur Bischofsgartenstraße, den gesamten Bahnhofsvorplatz, den Rheingarten und angrenzende Rheinuferbereiche bis zur Bastei, das Konrad-Adenauer-Ufer bis zur Bastei, den Deutzer Rheinboulevard zwischen Deutzer Brücke und Hohenzollernbrücke, die Hohenzollernbrücke, die Deutzer Brücke und die Severinsbrücke. Dort ist das Mitführen und Abbrennen von Feuerwerk vom 31. Dezember, 18 Uhr, bis 5 Uhr am Neujahrsmorgen verboten.

Die neue Feuerwerksverbotszone in Köln Copyright: Stadt Köln

Ausgenommen von der Regelung ist Feuerwerk der Kategorie F1, das sogenannte Jugend- oder Kleinstfeuerwerk. Dazu zählen freiverkäufliche Feuerwerke: Wunderkerzen, Knallerbsen und Tischfeuerwerke.

Diskussion der Politik folgt erst am Montag

Der Oberbürgermeister hat die Allgemeinverfügung drei Tage vor der nächsten Sitzung des Ausschusses Allgemeine Verwaltung und Rechtsfragen des Stadtrats erlassen. Das politische Gremium wird sich dort am kommenden Montag mit einem Antrag der Grünen vom Jahresbeginn beschäftigen, in dem es um das Silvesterfeuerwerk geht. Die Fraktion will weitergehende Einschränkungen für privates Feuerwerk beschließen (wir berichteten).

Ziehe man zudem großzügige Schutzradien um sensible Gebäude wie Krankenhäuser, lasse sich praktisch für die gesamte Innenstadt ein Raketenverbot begründen, argumentieren die Grünen. Der umweltpolitische Sprecher Robert Schallehn kritisiert den Zeitpunkt, zu dem OB Burmester die Allgemeinverfügung erlassen hat. Für den anstehenden Jahreswechsel spielen die politischen Beratungen nun keine Rolle mehr. „Der OB muss endlich mit seiner Basta-Politik aufhören und zu einer gemeinschaftlichen Entscheidungsfindung zurückkehren“, sagt Schallehn.

Auch die Umweltorganisation BUND setzt sich mit einer Bürgereingabe für Verschärfungen ein. Demnach sollen Verbote unter anderem auf dem Ottoplatz in Deutz, dem Wilhelmplatz in Nippes, der Venloer Straße in Ehrenfeld und der Dürener Straße in Lindenthal gelten.