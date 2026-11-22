„Viele Wunden sieht man nicht, aber sie sind da, und hier beginnt unsere Verantwortung.“ Mit diesen Worten brachte Orly Licht das Engagement der Women’s International Zionist Organisation (WIZO) in Israel auf den Punkt. Beim Benefizball der Kölner WIZO erinnerte Licht daran, dass viele Menschen in Israel lange vor dem Massaker der Hamas am 7. Oktober 2023 unter den traumatischen Erlebnissen von Terror, Verwundungen und Angst litten.

„Aber seit dem 7. Oktober gilt unser Engagement besonders den Überlebenden, Familien und Angehörigen der Opfer.“ Licht, die auch Vizepräsidentin der WIZO Deutschland ist, sagte: „Wir wollen dazu beitragen, dass diese Menschen, insbesondere die Kinder, nun Schritt für Schritt wieder Vertrauen ins Leben finden.“

Kinder sollen wieder Vertrauen ins Leben finden

Dass das noch ein sehr langer Weg ist, hat auch Benjamin Limbach erlebt. „Ich bin vor anderthalb Monaten bei einem Besuch in Israel vielen nach wie vor traumatisierten Menschen begegnet.“ Der nordrhein-westfälische Justizminister fügte hinzu: „Nach drei Jahren stehen sie erst am Anfang der Rückkehr ins alltägliche Leben, und deshalb ist es so ungemein wichtig, was WIZO leistet.“ Der CDU-Politiker, der für die kurzfristig verhinderte Schirmherrin Mona Neubaur, stellvertretende Ministerpräsidentin von Nordrhein-Westfalen, gekommen war, schilderte in sehr persönlichen Worten, wie er bei privaten und dienstlichen Besuchen in Israel, aber auch immer wieder „voller Hoffnung erfahren konnte, dass Menschen unterschiedlicher Herkunft friedlich miteinander leben können“.

Genau dies wird auch von der WIZO gefördert. Die jüdische Frauenorganisation, nach eigenen Angaben mit 250.000 engagierten Frauen in 38 Ländern die weltweit größte Frauenorganisation, kümmert sich seit über 100 Jahren um karitative Projekte in Israel für sozial schwache Menschen – unabhängig von deren ethnischer Herkunft oder religiöser Zugehörigkeit.

Von WIZO Deutschland werden in Israel derzeit 17 Projekte an neun Standorten unterhalten. Anhand eines sehr berührenden Films wurde die Arbeit in einem von der WIZO betriebenen Therapiezentrum in Sderot gezeigt. Die Kleinstadt im Süden Israels, direkt an der Grenze zum Gazastreifen, erlangte durch das Massaker der Hamas weltweite Aufmerksamkeit.

Ein solches Therapiezentrum plant WIZO nun auch im Norden des Landes zu errichten. Für 500 Euro kann einem Kind ein Jahr lang eine traumatherapeutische Behandlung sowie Betreuung und Versorgung finanziert werden. Daher wurde bei dem von Ralph Morgenstern moderierten Benefizball die Übernahme solcher Patenschaften erbeten. Am Ende der Ballnacht, die erst in den frühen Morgenstunden mit einem letzten Tanz endete, standen 326 Patenschaften zu Buche. „Damit bekommt jedes dieser Patenkinder die Hoffnung geschenkt, dass sein Trauma nicht zur lebenslangen Last wird“, hob Orly Licht voller Dankbarkeit hervor. Minister Limbach ergänzte: „Meine Hoffnung ist, dass diese Kinder nicht in Angst, sondern im Herzen voller Zuversicht und im Frieden aufwachsen.“

Ob Burmester: Kölsches und jüdisches Leben seit 1700 Jahren verwoben

Unter den Gästen der Festgesellschaft waren auch der ehemalige Oberbürgermeister Jürgen Roters, Polizeipräsident Johannes Hermanns, der zukünftige Rabbiner der Synagogen-Gemeinde, Jakob Rürup, und Abraham Lehrer, Vizepräsident des Zentralrats der Juden in Deutschland. Außerdem war der Hamburger Polizeipräsident Falk Schnabel, designierter Kölner Dezernent für Sicherheit, Ordnung und Recht, unter den rund 260 Gästen.

Dessen künftiger Vorgesetzter, Oberbürgermeister Torsten Burmester, betonte in seinem Grußwort: „Wenn wir von kölschem Leben und Identität sprechen, gehört jüdisches Leben dazu – seit mehr als 1700 Jahren.“ Antisemitismus habe hier keinen Platz. So wie beim bevorstehenden jüdischen Lichterfest (Chanukka) das Licht dafür stehe, Wärme und Hoffnung zu spenden, so sollten die Menschen in Köln und darüber hinaus mithelfen, Kindern in dieser Stadt und in Israel ein starkes Vertrauen dafür zu geben, dass sie einen Halt haben und nicht allein sind.