Die Stadt Köln hat kein Geld, um ein umfassendes Sanierungskonzept für große Teile ihrer traditionellen Kriegstoten-Gedenkstätte erarbeiten zu lassen. Das hat ein Sprecher mitgeteilt. Es handelt sich um die Ruine der ehemaligen Pfarrkirche St. Alban am Wallraf-Richartz-Museum in der Innenstadt.

Zwar hat es im Sommer einen Ortstermin gegeben, aber der Sprecher sagte: „Im Zuge dessen musste entschieden werden, dass der Leistungsumfang reduziert werden muss, da die zur Verfügung stehenden Mittel die Erarbeitung eines ganzheitlichen Sanierungskonzeptes nicht erlauben.“

Die Gedenkfeier 2019 in der Kirchenruine St. Alban. Copyright: Martina Goyert

Eigentlich sollte das Konzept für Dach, Bodenabdichtung, Ziegelfassade, Säulen und historische Putzflächen gelten.

OB hatte „Weiterentwicklung“ angekündigt

Doch jetzt beschränkt es sich laut dem Sprecher auf die Ziegelfassade und deren Abdichtung zur Erde, damit weniger Wasser eindringt. Ziel ist es, die historische Substanz langfristig zu erhalten. Dieses Konzept soll später auf die ganze Fassade anwendbar sein. Zuletzt wurden aus Sicherheitsgründen auch die Fenster abgedeckt.

Oberbürgermeister Torsten Burmester (SPD) hatte vergangenen November angekündigt, an St. Alban „eine Weiterentwicklung vorzunehmen“. Was er damit meinte, blieb offen.

Von 1959 bis 2023 richtete die Stadt dort ihre Gedenkfeier am Volkstrauertag aus, den Rest des Jahres war sie geschlossen. Doch weil die Sicherheit für die Menschen aufgrund herabfallender Steinchen und wackeliger Bodenplatten nicht mehr gegeben war, verlegte die Stadt die Feier 2024 zum ersten Mal auf den Platz vor St. Maria im Kapitol. Die Kirche steht rund 400 Meter entfernt von St. Alban. „Vorerst“ bleibt laut des Sprechers dieser Platz der Gedenkfeier. (mhe)