Will er den Spiegel nun überreichen oder nicht? Lutz Tempel überlegt. Schließlich hat er mit Jacqueline Jacobs-Bäuml noch ein Hühnchen zu rupfen. Gegen Ende der vergangenen Session hatte sie dem Bezirksbürgermeister an Weiberfastnacht den Schlüssel zum Porzer Rathaus nahezu aus der Hand gerissen. „Doch ich werde Gnade vor Recht ergehen und den Spiegel nicht als Revanche verschwinden lassen“, sagt Tempel, überreicht die Insignie und proklamiert Jacobs-Bäuml zu Jungfrau Jaqueline. Das hat er zuvor auch schon bei Prinz Jörg I. (Weingärtner) und Bauer Stefan (Lohe) getan. Verbunden mit der Vorstellung der närrischen Herrscher von Porz. Während er bei Bauer Stefan gar nicht hinterherkam, in welchen Positionen und Ämtern er schon karnevalistisch aktiv war, machte Tempel Prinz Jörg I. direkt mal ein paar Jahre jünger, indem er das Geburtsjahr von 1968 ins Jahr 1986 verlegte.

Doch für die Überraschung, die sich das nun proklamierte Porzer Dreigestirn ausgedacht hatte, war eine Verjüngungskur gar nicht nötig. In einem Musikstudio hatten die drei einen Song aufgenommen, der beschreibt, warum Porz für sie so lebens- und liebenswert ist. In seinen Worten an die Jecken im Porzer Rathaussaal betonte Prinz Jörg I., warum Karneval ein Brauchtum sei, das es wert ist, geliebt zu werden. „Es vermittelt Werte, bringt Menschen zusammen und schafft Gemeinsamkeit.“

Porzer Sessionsmotto „Met Hätz un Siel“: Einladung zum Mitmachen

Das diesjährige Sessionsmotto „Met Hätz un Siel es et drin, och für andere do ze sin!“ solle für alle Gruppen, Gesellschaften und jeden Einzelnen eine Einladung sein, die es gilt, „individuell auszugestalten und eigene Ziele zu setzen“. Und für das Trifolium sagte er, dass sie stolz seien, eine Session an der Spitze vorneweg gehen zu dürfen „und am Erhalt dieses Brauchtums teilhaben zu können“.

Die Funky Marys bei ihrem Auftritt im Porzer Rathaussaal Copyright: René Denzer

Dass das auch ausgiebig gefeiert werden darf, zeigte das Porzer Dreigestirn dann auch beim weiteren Programm der Proklamation. Mit Auftritten der Funky Marys, der Rezag Husaren, Volker Weininger, Palaver, den Urbacher Räubern, die das Trifolium stellen, sowie Kasalla zum Abschluss der Veranstaltung.

„Karneval macht Schule“: Porzer Viertklässler lernen den Fastelovend kennen

Doch Karneval ist viel mehr als nur Party. Das versucht der Festausschuss Porzer Karneval (FAS) Grundschulkindern beim Projekt „Karneval macht Schule“ zu vermitteln. Das findet in dieser Session an der Grundschule Schmittgasse in Zündorf statt. Wie viele Pfauenfedern der Bauer auf dem Kopf trägt, konnten fünf Viertklässlerinnen der Schule auf der Bühne genauso beantworten, wie die Frage, wofür es einen Orden gibt. Von dem Nachwuchsprojekt des FAS zeigt sich auch Lutz Schade, Präsident vom Festkomitee Kölner Karneval (FK) begeistert. „Wir würden da gerne von euch lernen“, sagte Schade auf der Bühne und sprach seine „Hochachtung vor dem Engagement“ aus.

FAS-Präsident Holger Harms mit OB Torsten Burmester und FK-Präsident Lutz Schade Copyright: René Denzer

Dass FK-Präsident Schade genauso wie Oberbürgermeister (OB) Torsten Burmester überhaupt zur Proklamation nach Porz kommen konnten, hat mit der besonderen Session im Stadtbezirk 7 zu tun. Hier ticken die karnevalistischen Uhren zwar ohnehin schon anders, nur in diesem Jahr ganz besonders. „Wir haben eine Session, die fast kürzer nicht sein kann“, hatte FAS-Präsident Holger Harms zu Beginn der Veranstaltung gesagt. Die Porzer Jecken seien stolz auf das eigene Trifolium, und das soll die Zeit auch genießen können. Was so viel heißt, wie: so viele Sitzungen und Veranstaltungen besuchen wie nur möglich. Das habe man dem Dreigestirn nicht nehmen wollen und die Proklamation deswegen in den November gezogen, „auch wenn es sich manchmal ein bisschen komisch anfühlt“.

Dafür hatten OB Burmester und FK-Präsident Schade die Zeit, den Weg auf die Schäl Sick zu machen. Die Proklamation des Kölner Dreigestirns wird nämlich erst im Januar des kommenden Jahres stattfinden. Und so blieb Zeit für etwas Smalltalk auf der Bühne. „Ich wusste gar nicht, dass dieser Saal so festlich geschmückt sein kann“, sagte Burmester. Sonst sei er nur zu politischen Anlässen hier. Der Saal sehe schon cool aus, „er könnte nur noch cooler aussehen“, entgegnete Harms. Auf die Frage von Burmester, wie viel es denn brauche, sagte Harms, dass er den OB nicht in Verlegenheit bringen wolle. Denn mit Blick in die Zeitung sei an anderen Stellen vieles versprochen, aber nicht eingehalten worden, sagte Harms und schob lächelnd die Worte „eine Million“ ein.

Auch Bezirksbürgermeister Lutz Tempel freute sich über den Besuch des OB. Dass er bei der Proklamation des Porzer Dreigestirns Vorrang ihm gegenüber habe, sei etwas Besonderes, „aber für die Stadt Porz angemessen“, sagte er augenzwinkernd. Im Fasteleer kann und soll man ja anderen auch den Spiegel vorhalten dürfen.