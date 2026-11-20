Der Kölner Stadtrat entscheidet am Donnerstag, 10. Dezember, darüber, ob Ludwig Sebus zum 25. Ehrenbürger der Stadt Köln ernannt wird. Oberbürgermeister Torsten Burmester hatte den Vorschlag, wie berichtet, bereits im Oktober angekündigt – nun liegt die offizielle Vorlage vor, über die der Rat abstimmen muss.

Für den Beschluss ist eine Zwei-Drittel-Mehrheit nötig: Mindestens 61 der 91 Ratsmitglieder müssten zustimmen. Gelingt das, würde der Kölner Sänger die höchste Auszeichnung erhalten, die die Stadt Köln zu vergeben hat – eine Würdigung, die zuletzt 2020 an Hedwig Neven DuMont und davor 2007 an den Künstler Gerhard Richter ging.

„Mehr als eine Legende des Karnevals“

Oberbürgermeister Torsten Burmester begründet seinen Vorschlag mit Sebus' Haltung: „Ludwig Sebus ist weit mehr als eine Legende des kölschen Karnevals. Er ist ein Vorbild an Haltung, Mut und Menschlichkeit.“ Schon als junger Mensch habe er sich dem nationalsozialistischen Unrechtsregime widersetzt und dafür persönliche Verfolgung in Kauf genommen. Diese Erfahrungen hätten ihn sein ganzes Leben geprägt. Burmester weiter: „Bis heute erhebt er seine Stimme gegen Antisemitismus, Rassismus und Ausgrenzung und für unsere freiheitliche Demokratie. Gerade in einer Zeit, in der demokratische Werte wieder zunehmend infrage gestellt werden, brauchen wir Menschen wie Ludwig Sebus, die uns daran erinnern, dass Freiheit und Demokratie keine Selbstverständlichkeit sind.“

Sebus, der am 5. September 2025 seinen 100. Geburtstag feierte, erlebte die NS-Diktatur als Jugendlicher in Köln. Er schloss sich der katholischen Jugendschar an, die sich der Gleichschaltung durch die Hitlerjugend entzog, und beteiligte sich als Mitglied des sogenannten Angenendt-Kreises an der Verbreitung von Flugblättern gegen das Regime. Die Gestapo verhörte ihn im EL-DE-Haus. Nach seiner Einberufung Ende 1944 musste er an die Ostfront und geriet 1945 in sowjetische Kriegsgefangenschaft, aus der er erst Anfang 1950 nach Köln zurückkehrte.

Sebus appelliert an die Jugend

Diese Erfahrungen prägten sein weiteres Leben. Als Zeitzeuge engagierte sich Sebus unter anderem in Projekten des NS-Dokumentationszentrums der Stadt Köln. Zuletzt wandte er sich am 9. November 2026 anlässlich des Gedenkens an die Novemberpogrome von 1938 mit einem Appell an die junge Generation: „Seid nicht gleichgültig.“ Er warnte davor, aus Frust politische Entscheidungen zu treffen, ohne genau hinzusehen, wer vermeintlich einfache Lösungen anbiete. Sebus beteiligte sich zudem am Edelweißpiraten-Festival, am Kulturfest Birlikte, am Benefizfestival „Herz statt Hetze“ und am Kölner Christopher Street Day.

Als Krätzchensänger, Komponist und Textdichter hat Sebus die kölsche Sprache und das Brauchtum über Generationen geprägt. Festkomitee-Präsident Lutz Schade begrüßt den Vorschlag: „Ludwig Sebus ist nicht nur ein besonderer Mensch, sondern auch ein außergewöhnlicher Karnevalist. Seit vielen Jahrzehnten engagiert sich Ludwig für unser Brauchtum, ob als Künstler, in der Gemeinschaft oder als Zeitzeuge.“ Dabei verkörpere er Werte des Karnevals wie Respekt, Toleranz und gesellschaftliche Verantwortung wie kaum ein Zweiter.

Festkomitee begrüßt Vorschlag

„Dass ihm nun in so hohem Alter diese besondere Ehre zuteilwerden soll, begrüßen wir sehr“, so Schade weiter. „Die Verleihung der Ehrenbürgerwürde wäre dabei nicht nur eine besondere Wertschätzung seiner persönlichen Verdienste, sondern auch ein starkes Zeichen der Anerkennung für all jene, die sich mit Herzblut für den Kölner Karneval und seine Werte einsetzen.“

Für sein Lebenswerk wurde Sebus bereits mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland und dem Rheinlandtaler; mehrfach trug sich Sebus zudem ins Goldene Buch der Stadt ein.

Sollte der Rat am 10. Dezember mit der erforderlichen Mehrheit zustimmen, wäre Sebus der 25. Ehrenbürger in der Geschichte der Stadt Köln. Der 101-Jährige selbst hatte Burmesters Vorschlag gegenüber dieser Redaktion zurückhaltend und humorvoll kommentiert: „Ich habe mich in meinem Leben nie um eine Auszeichnung bemüht – ich habe aber auch keine abgelehnt.“ Die Leute hätten sich schließlich Gedanken gemacht, „und da will ich keinen enttäuschen“.