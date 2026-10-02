Der Krätzchensänger Ludwig Sebus soll eine besondere Auszeichnung erhalten: Oberbürgermeister Torsten Burmester (SPD) will dem Stadtrat vorschlagen, den 101-Jährigen zum 25. Ehrenbürger der Stadt Köln zu ernennen. Wie selten diese Würdigung vorgenommen wird, zeigt sich daran, dass bereits sechs Jahre vergangen sind, seit mit Hedwig Neven DuMont, der Gründerin des Kinderhilfsprojekts „wir helfen“, zuletzt jemand die Ehrenbürgerschaft erhielt. Davor war 13 Jahre lang keine Ehrenbürgerwürde verliehen worden: 2007 hatte sie der Künstler Gerhard Richter erhalten.

Höchste Stufe der Anerkennung

Der Oberbürgermeister habe ihn vorab auf eine mögliche Ehrenbürgerschaft angesprochen, sagt Sebus im Gespräch mit dieser Redaktion. Der Vorschlag habe ihn sehr überrascht. „Wenn man sich anschaut, wer diesen Titel schon erhalten hat: Kardinal Frings, Konrad Adenauer, Heinrich Böll – dagegen komme ich mir geradezu erbärmlich vor“, so Sebus. Er sei schließlich „nur“ ein Sänger und Liedermacher und die Ehrenbürgerwürde die höchste Stufe der Anerkennung in Köln.

Gleichwohl: „Ich habe mich in meinem Leben nie um eine Auszeichnung bemüht – ich habe aber auch keine abgelehnt“, sagt Sebus. „Die Leute haben sich ja Gedanken gemacht, da will ich keinen enttäuschen.“ Neben zahlreichen Ehrungen im Karneval erhielt Sebus den Rheinlandtaler. Zudem ist er Träger des Bundesverdienstkreuzes.

Ludwig Sebus, der am 5. September seinen 101. Geburtstag feierte, wird nicht nur in Karnevalskreisen geschätzt. Der für seine Bescheidenheit bekannte und tief im Glauben verwurzelte Katholik verkörpert seit jeher Werte und Tugenden wie Respekt, Offenheit und Ehrlichkeit. Als der Zweite Weltkrieg vorbei war, gehörte Sebus nicht zu der schweigenden Mehrheit der Deutschen. Er nannte die Verbrechen der Nazis beim Namen. Bis heute erzählt er eindringlich von den Schrecken des Krieges.

Mit „Glück und Gottes Hilfe“ überlebt

Als 18-Jähriger musste Sebus an die Ostfront und überlebte nur mit „Glück und Gottes Hilfe“, wie er einmal sagte. Erst Ende 1949 kehrte er aus sowjetischer Kriegsgefangenschaft ins zerstörte Köln zurück. Mit seinen Liedern wollte Sebus den Menschen vor allem Zuversicht und Freude schenken. Den ersten großen Erfolg hatte er in der Karnevalssession 1954/1955 mit dem Lied „Jede Stein in Kölle eß e Stöck vun deer“. Mit 98 Jahren veröffentlichte Sebus ein kölsches Friedenslied: „Die wiesse Duuv“.

i Alle Ehrenbürger der Stadt Köln Seit 1856 hat Köln insgesamt 24 Persönlichkeiten zu Ehrenbürgern ernannt. Den Anfang machte am 18. Dezember 1856 der preußische Kammerherr Franz Egon Graf von Fürstenberg-Stammheim (24. März 1797–20. Dezember 1859). Am 26. Dezember 1859 folgte der Freiheitsdichter Ernst Moritz Arndt (26. Dezember 1769–29. Januar 1860). Reichskanzler Otto Fürst von Bismarck (1. April 1815–30. Juli 1898) wurde am 1. April 1875 ausgezeichnet, Generalfeldmarschall Helmuth Graf von Moltke (26. Oktober 1800–24. April 1891) am 9. Juni 1879. Am 20. Mai 1895 erhielten der Unternehmer Gustav von Mevissen (20. Mai 1815–13. August 1899) und der Jurist und Politiker August Reichensperger (22. März 1808–16. Juli 1895) die Ehrenbürgerwürde. Für den Staatssekretär Heinrich von Stephan (7. Januar 1831–8. April 1897) fasste der Rat den Beschluss am 25. April 1895. Oberbürgermeister Friedrich Wilhelm von Becker (12. Juli 1835–11. Januar 1924) wurde am 12. Juli 1905 geehrt, Domkapitular und Kunstsammler Alexander Schnütgen (22. Februar 1843–24. November 1918) durch Ratsbeschluss vom 26. Oktober 1910. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden am 4. Januar 1951 der DGB-Vorsitzende Hans Böckler (26. Februar 1875–16. Februar 1951) und der frühere Kölner Oberbürgermeister und Bundeskanzler Konrad Adenauer (5. Januar 1876–19. April 1967) ausgezeichnet. Bundespräsident Theodor Heuss (31. Januar 1884–12. Dezember 1963) folgte am 26. August 1959, Kardinal Josef Frings (6. Februar 1887–17. Dezember 1978) am 22. Juni 1967 und Oberbürgermeister Theo Burauen (19. Oktober 1906–28. Oktober 1987) am 17. Januar 1974. Der Kunstsammler Peter Ludwig (9. Juli 1925–22. Juli 1996) wurde am 14. Oktober 1975 Ehrenbürger, Literaturnobelpreisträger Heinrich Böll (21. Dezember 1917–16. Juli 1985) am 25. April 1983 und Volksschauspieler Willy Millowitsch (8. Januar 1909–20. September 1999) am 17. März 1989. Am 21. Mai 1991 erhielt der frühere Oberbürgermeister John van Nes Ziegler (20. Mai 1921–14. November 2006) die Ehrenbürgerwürde. Es folgten die Kunstsammlerin Irene Ludwig (17. Juni 1927–28. November 2010) am 21. Februar 1995 und Oberbürgermeister Norbert Burger (24. November 1932–16. Mai 2012) am 24. November 1999. Am 4. November 2001 wurden der Unternehmer Hans Imhoff (12. März 1922–21. Dezember 2007) und der Verleger des „Kölner Stadt-Anzeiger“ Alfred Neven DuMont (29. März 1927–30. Mai 2015) geehrt. Der Künstler Gerhard Richter ( *9. Februar 1932) folgte am 16. April 2007 . Jüngste Ehrenbürgerin ist die Stifterin Hedwig Neven DuMont (* 9. August 1946), ausgezeichnet am 16. August 2020.

Er habe keine Jugend gehabt, die habe ihm ein Mann namens Adolf Hitler „versaut“, schimpfte Sebus 2022 in der Lanxess-Arena anlässlich „30 Jahre Arsch huh“. Nicht nur für den Satz: „Es gibt nichts Wichtigeres als die Freiheit, es gibt nichts Schöneres, als in einer Demokratie zu leben!“, erhielt er stehende Ovationen. Er habe in seiner Kindheit und Jugend selbst erlebt, „wie anfällig die Demokratie ist, wenn man sie nicht pflegt!“ So unterstützte er auch die Kampagne „Kein Veedel für Rassismus“.

Zudem engagiert sich Sebus seit Jahren für das soziale Köln. Mehr als 30 Jahre war er Präsident der Seniorensitzung bei den Sozial-Betrieben Köln. Mit dem „Ludwig-Sebus-Fanclub“ organisiert er nach wie vor Aktionen für die dortigen Bewohnerinnen und Bewohner.

Ehrenbürgerschaft bringt Vorteile

Das Ehrenbürgerrecht ist in der Gemeindeordnung NRW festgeschrieben. Demnach können Kommunen Persönlichkeiten, die sich besonders verdient gemacht haben, die Ehrenbürgerschaft verleihen. Der Oberbürgermeister darf jemanden dafür vorschlagen, die Entscheidung trifft aber der Stadtrat. Für den Beschluss ist eine Zwei-Drittel-Mehrheit notwendig. In Köln müssten also 61 der 91 Ratsmitglieder (inklusive OB) dafür stimmen.

Die Ehrenbürgerschaft bringt laut der Stadtverwaltung mehrere Vorteile mit sich: Wer sie verliehen bekommt, erhält freien Eintritt für Oper und Schauspiel sowie für die städtischen Museen. Frühestens zwei Jahre nach dem Todestag wird eine Straße oder ein Platz nach dem Ehrenbürger benannt. Die Stadt Köln errichtet zudem eine Ehrengrabstätte, die auf Kosten der Stadt gärtnerisch angelegt und gepflegt wird. Die Grabstätte bleibt erhalten, solange der Friedhof besteht – bei einer Entwidmung eines Friedhofs entscheidet der Rat, ob die Grabstätte verlegt werden soll. Für die einmalige Feier zur Verleihung der Ehrenbürgerschaft einschließlich eines Fotoporträts fallen laut der Stadt zudem rund 15.000 bis 20.000 Euro an.

Die Stadt Köln hat die Ehrenbürgerschaft bislang 24 Mal verliehen. Die während der Zeit des Nationalsozialismus verliehenen sechs Ehrenbürgerschaften – unter anderen an führende Vertreter des Regimes wie Adolf Hitler und Joseph Goebbels – wurden aberkannt. Der Stadtrat erklärte diese Beschlüsse am 27. April 1989 einstimmig für von Beginn an nichtig.