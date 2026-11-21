Lange Gesichter gab es im September bei den jungen Mitgliedern des Linoclub-Kinderrates, als sie dem Kölner Oberbürgermeister bei ihrem Besuch im historischen Rathaus eine persönliche Einladung zur Eröffnung des Weltkindertags aussprachen. Und Torsten Burmester ihnen wegen der zeitgleich stattfindenden Eröffnungsfeierlichkeiten der Kölner Oper eine Absage erteilen musste.
Aber das Stadtoberhaupt versprach ihnen zum Trost, sie demnächst in ihrer OGS Merianstraße zu besuchen. Was die Jungen und Mädchen zu diesem Zeitpunkt nicht ahnen konnten: Dass es sich Torsten Burmester am 22. September nicht nehmen ließ, den Kindern auf ihrer Weltkindertagsbühne am Harry-Blum-Platz kurzentschlossen eine Stippvisite abzustatten. Und sich ihren Fragen zu stellen.
Gegenbesuch des OBs im Kölner Norden
Doch damit nicht genug: Er hielt auch sein Versprechen und besuchte den Kinderrat kürzlich im Kölner Norden, wo sich das junge Gremium des Sozialen Zentrums Lino-Club e. V. aktiv für Kinderrechte, Demokratie und Mitbestimmung einsetzt, sowohl innerhalb der Lino-Club-Einrichtungen als auch in der Öffentlichkeit – und im Austausch mit Lokalpolitikerinnen und -Politikern.
So diskutierten die Jungen und Mädchen des Kinderrats auch an diesem Tag engagiert mit Torsten Burmester über ihre wichtigsten Anliegen wie die Wohnungssituation für Familien in Chorweiler, die Mitsprache der Jugend in der Stadt, sichere Schulwege, die dringend nötige Erweiterung ihrer Schulmensa oder saubere (Spiel-)Plätze.
Der „Austausch auf Augenhöhe“, wie ein Kind resümierte, zeigte Wirkung: OB Burmester vereinbarte direkt einen gemeinsamen Termin zum Müllsammeln mit der AWB Köln. Der Kinderrat zog ein positives Fazit und bedankte sich herzlich für das offene Ohr, den starken Dialog und dass der Oberbürgermeister ihre Anliegen ernst nimmt.