Lange Gesichter gab es im September bei den jungen Mitgliedern des Linoclub-Kinderrates, als sie dem Kölner Oberbürgermeister bei ihrem Besuch im historischen Rathaus eine persönliche Einladung zur Eröffnung des Weltkindertags aussprachen. Und Torsten Burmester ihnen wegen der zeitgleich stattfindenden Eröffnungsfeierlichkeiten der Kölner Oper eine Absage erteilen musste.

Aber das Stadtoberhaupt versprach ihnen zum Trost, sie demnächst in ihrer OGS Merianstraße zu besuchen. Was die Jungen und Mädchen zu diesem Zeitpunkt nicht ahnen konnten: Dass es sich Torsten Burmester am 22. September nicht nehmen ließ, den Kindern auf ihrer Weltkindertagsbühne am Harry-Blum-Platz kurzentschlossen eine Stippvisite abzustatten. Und sich ihren Fragen zu stellen.

Gegenbesuch des OBs im Kölner Norden

Doch damit nicht genug: Er hielt auch sein Versprechen und besuchte den Kinderrat kürzlich im Kölner Norden, wo sich das junge Gremium des Sozialen Zentrums Lino-Club e. V. aktiv für Kinderrechte, Demokratie und Mitbestimmung einsetzt, sowohl innerhalb der Lino-Club-Einrichtungen als auch in der Öffentlichkeit – und im Austausch mit Lokalpolitikerinnen und -Politikern.

i So können Sie helfen Mit unserer Jahresaktion „wir helfen: dass Kinder sicher in die Welt von morgen gehen“ bitten wir um Spenden für (medien-)pädagogische Projekte in Köln und der Region, die Kindern helfen, Gefahren zu erkennen und sich zu schützen - im Alltag wie im Netz. Die Spendenkonten lauten: wir helfen e.V. Kreissparkasse Köln, IBAN: DE03 3705 0299 0000 1621 55 Sparkasse Köln-Bonn, IBAN: DE21 3705 0198 0022 2522 25 Wünschen Sie eine Spendenbescheinigung, geben Sie bitte +S+ im Verwendungszweck an. Sollten sie regelmäßig spenden, ist auch eine jährliche Bescheinigung möglich. Bitte melden Sie sich hierzu gerne per E-Mail bei uns. Soll Ihre Spende nicht veröffentlicht werden, notieren Sie +A+ im Verwendungszweck. Möchten Sie anonym bleiben und eine Spendenbescheinigung erhalten, kennzeichnen Sie dies bitte mit +AS+. Bitte geben Sie in jedem Fall auch immer ihre komplette Adresse an. Auch wenn Sie ein Zeitungsabonnement der „kstamedien“ beziehen, ist Ihre Adresse nicht automatisch hinterlegt. Sollten Sie per PayPal spenden, beachten Sie bitte, dass Ihre Spende immer anonym ist. Wünschen Sie eine Spendenbescheinigung schicken Sie eine E-Mail an uns. Möchten Sie anlässlich einer Trauerfreier, einer Hochzeit oder eines Geburtstags zu einer Spendenaktion aufzurufen, informieren Sie uns bitte vorab per E-Mail über die Aktion. Sehr gerne lassen wir Ihnen dann, zwei Wochen nach dem letzten Spendeneingang, die gesammelte Spendensumme zukommen. Kontakt: „wir helfen e.V.“, Amsterdamer Straße 192, 50735 Köln Telefon: 0221-224-2789 (Allgemeines, Anträge, Regine Leuker/Meike Vojta), 0221-224-2130 (Geschäftsührung/Redaktion, Caroline Kron), wirhelfen@kstamedien.de Mehr Infos und die Möglichkeit, online zu spenden, finden Sie uf unserer Vereinshomepage www.wirhelfen-koeln.de

So diskutierten die Jungen und Mädchen des Kinderrats auch an diesem Tag engagiert mit Torsten Burmester über ihre wichtigsten Anliegen wie die Wohnungssituation für Familien in Chorweiler, die Mitsprache der Jugend in der Stadt, sichere Schulwege, die dringend nötige Erweiterung ihrer Schulmensa oder saubere (Spiel-)Plätze.

Der „Austausch auf Augenhöhe“, wie ein Kind resümierte, zeigte Wirkung: OB Burmester vereinbarte direkt einen gemeinsamen Termin zum Müllsammeln mit der AWB Köln. Der Kinderrat zog ein positives Fazit und bedankte sich herzlich für das offene Ohr, den starken Dialog und dass der Oberbürgermeister ihre Anliegen ernst nimmt.