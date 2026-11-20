Beim Treffen der Kölner und der regionalen Unternehmer am Donnerstag - dem Arbeitgebertag 2026 – hat sich Oberbürgermeister Torsten Burmester (SPD) zum Industriestandort Köln und konkret zum Bürokratieabbau bekannt. „Mein Maßnahmenpaket zum Bürokratieabbau werde ich, wie versprochen, im Herbst 2026 vorstellen. Aber trotz Kritik der Presse: Der Herbst dauert bis zum 21. Dezember“, sagte Burmester vor rund 250 Unternehmern und Funktionären in der Kölner Flora.

Gleichzeitig versprach er, zum erwartbaren Wohlwollen der Anwesenden: „Die Gewerbesteuer in Köln bleibt in dieser Legislaturperiode stabil“. Gleichzeitig beteuerte der SPD-Politiker „mehr Gewerbeflächen und entsprechend auch mehr Flächen für Wohnraum“ ausweisen zu wollen.

In seiner Rede begrüßte Burmester außerdem den Ausgang der Mid-Term-Wahlen in den USA als Momentum und erneuerte seine Forderung an die Arbeitgeber nach einer „starken Sozialpartnerschaft“.

„Unsicherheit ist Gift“

Im ersten Panel sprachen die Diskutanten über die aktuelle US-Wirtschaftspolitik, grade im Hinblick auf die Mehrheitswechsel im Kongress und Senat der Vereinigten Staaten. Der Wahlausgang in den USA habe die Hoffnung auf mehr Berechenbarkeit für die Wirtschaft zum Ausdruck gebracht. „Unsicherheit ist Gift. Die US-Zölle werden zu 80 Prozent auf die amerikanischen Verbraucher übergewälzt“, sagte Lisandra Flach, Professorin und Leiterin des Zentrums für Außenwirtschaft am Münchener Ifo-Institut. US-Präsident Donald Trump bleibe aber trotz neuer Mehrheiten „handlungsfähig“.

Panelteilnehmer (von rechts nach links): Prof. Dr. Lisandra Flach, Leiterin des Zentrums für Außenwirtschaft am Münchener ifo Institut, Prof. Dr. Lars-Hendrik Röller, Founder and Chair des Berlin Global Dialogue, sowie Jörn Bielenberg, CEO der August Rüggeberg GmbH & Co. KG., Moderator: Ralph Szepanski, ZDF Copyright: Philipp Goldmann/goldmannmedia

Hendrik Röller, lange Jahre Berater von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), kritisierte die „falsche Wirtschaftspolitik“ der USA unter Trump, die vor allem dem eigenen Land schade. Er berichtete von eigenen Treffen mit Trump und warnte: „Ohne unsere eigene europäische Wettbewerbsfähigkeit sind wir verloren“. Damit meine er nicht nur den Umgang mit den USA, sondern auch mit China.

„Mit zehn Prozent Zoll kann ich gut leben“

Der dritte Podiumsteilnehmer war Jörn Bielenberg, Chef des Familienunternehmens August Rüggeberg aus Marienheide. Der Mittelständler hat 2000 Mitarbeiter, liefert in 140 Länder und existiert seit 200 Jahren im Oberbergischen. Er blickt anders als andere Panelteilnehmer weniger kritisch auf Trumps Wirtschaftspolitik. Seine Firma habe in den vergangenen Jahren in den USA profitiert. Befragt nach Schutzzöllen in Höhe von zehn Prozent sagte der Unternehmer: „Mit zehn Prozent kann ich gut leben, wir sind immer zehn Prozent besser in der Produktion, unsere Mitarbeiter sind weniger wechselbereit“. 50 Prozent Zölle auf Stahl würden aber auf Abwanderung von Industrien hinwirken.

Köln Arbeitgeberpräsident und Ex-Ford-Europachef Gunnar Herrmann (r.) spricht zum Abschluss des Arbeitnehmerstags Copyright: Philipp Goldmann/goldmannmedia

Weitere Redner waren die beiden früheren US-Kongress-Abgeordneten Laura Sanchez (Demokraten) und Tom Graves (Republikaner), sowie die kanadische Konsulin in NRW, Ladan Amirazizi, die das große wirtschaftliche Potenzial zwischen der NRW-Industrie und Kanada lobte.

Zum Abschluss mahnte Kölns Arbeitgeberpräsident und Ex-Ford-Europachef Gunnar Herrmann an, dass die USA seit zwei Jahren in Deutschland keinen Botschafter, sondern lediglich einen Interims-Geschäftsführer installiert hätten. In der Region Köln vertreten die Mitgliedsverbände von Arbeitgeber Köln etwa 7000 Betriebe mit rund 300.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern.