Die Bedeutung der Kölner Häfen für Wirtschaft, Versorgungssicherheit und nachhaltige Logistik stand im Mittelpunkt des ersten Hafendialogs der Häfen und Güterverkehr Köln (HGK). Rund 30 Vertreter aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Industrie kamen im Kölner Mediapark zusammen, um über die Zukunft des Wirtschafts-, Hafen- und Logistikstandorts Köln zu diskutieren. Im Rahmen der Veranstaltung stellte die HGK ihre neue Dachmarke „Port of Cologne“ im Beisein von NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer und Kölns Oberbürgermeister Torsten Burmester vor.

„Köln liegt am Rhein, das weiß jeder. Aber wenn Sie eine Straßenumfrage machen würden, ist vielen Bürgern nicht bewusst, dass Köln eine Hafenstadt ist“, sagt HGK-Chef Steffen Bauer im Interview mit unserer Redaktion. Um das zu ändern, plant die Häfen und Güterverkehr Köln AG diese neue Marketingstrategie. „Wir treten bei unseren Kölner Hafenaktivitäten von nun an unter dem Label ‚Port of Cologne‘ an. Eine starke Marke ist für uns wichtig, um Köln als bedeutenden Hafen- und Logistikstandort im Netzwerk der europäischen Binnen- und Seehäfen sichtbarer zu machen“, sagt Bauer.

Darunter fallen die drei Kölner Hafenstandorte Niehl I, Niehl II und Godorf. An den bestehenden Strukturen ändert die neue Marke nichts. Den Hafenbetrieb übernimmt weiterhin die HGK-Beteiligung RheinCargo, die auch die Rheinhäfen in Neuss und Düsseldorf betreibt.

Ziel ist ein smartes, grünes Terminal

Ein reines Marketinginstrument sei „Port of Cologne“ aber nicht. „Dazu zählt auch die umfassende Modernisierung des Containerterminals im Niehler Hafen“, so Bauer. Dort solle perspektivisch ein Smart Green Trimodal Terminal entstehen. Wann die Bauarbeiten beginnen können, sei derzeit noch offen. Mit den konkreten Planungen werde voraussichtlich im kommenden Jahr begonnen.

Der Hafendialog diene dazu, zentrale Akteure aus Politik und Verwaltung frühzeitig in die Entwicklung der Kölner Häfen einzubinden. Nach seiner Premiere soll das Format künftig einmal jährlich stattfinden.

Dass die Kölner Häfen in der Bevölkerung weniger stark verankert sind, führt der Hafenchef auf mehrere Gründe zurück. Während Unternehmen wie Ford oder die Chemieindustrie die öffentliche Wahrnehmung des Industriestandorts Köln prägten, lägen die Hafenanlagen weitgehend außerhalb der Wohngebiete. Dadurch seien sie im Alltag vieler Bürgerinnen und Bürger weniger präsent als Häfen in anderen Städten.

Hafendialog bald jährlich

Das Leitmotiv des Hafendialogs lautete „Hafenentwicklung als Wachstumsmotor für den Wirtschaftsstandort Köln“, denn „Hafenentwicklung ist auch immer Entwicklung des Wirtschafts-standorts“, wie Steffen Bauer erklärte. Im Fokus der Veranstaltung standen dabei die Rolle leistungsfähiger Wasserstraßen-, Schienen- und Hafeninfrastrukturen für resiliente Lieferketten, die Bedeutung klimafreundlicher Transportlösungen sowie die Zusammenarbeit von Politik, Verwaltung und Wirtschaft bei der Weiterentwicklung des Hafens.

„Die Häfen werden immer mehr die Rolle von Transformationshubs für grüne Energie, Versorgung unserer Industrie, die Kreislaufwirtschaft, Etablierung von Innovationen und funktionierenden Logistikketten übernehmen. Wir sind froh, dass der ,Port of Cologne‘ hier eine auch bundesweit beachtete Vorreiterrolle einnimmt“, erklärte NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer (Grüne).

Krischer will Wasserstraßen stärken

Er kündigte an, dass das Land NRW die Sanierung und Weiterentwicklung der Infrastrukturen rund um Wasserstraßen und Häfen intensiv unterstützen werde, was auch Jörg Baum vom Transformatorenhersteller GE Vernova als Vertreter der Industrie sehr begrüßte: „Wir sind auf leistungsfähige Umschlagsmöglichkeiten angewiesen. Köln ist dabei sehr interessant für uns, hier stimmen die Voraussetzungen.“

Kölns Oberbürgermeister Torsten Burmester (SPD) bekannte sich als „Sohn eines Binnenschiffers“ zum Hafenstandort als unverzichtbarem Bestandteil der Stadt. „Köln kann nur existieren, wenn das Thema Wirtschaft und Industrie im Vordergrund steht – und dabei spielen die Kölner Häfen eine entscheidende Rolle“, so der Oberbürgermeister. Aufgabe aller Beteiligten sei es jetzt, weiter an „besseren Rahmenbedingungen für eine funktionierende Logistik zu arbeiten“.

Mit dem Hafendialog will die HGK den Austausch über Zukunftsfragen der Hafen-, Logistik- und Standortentwicklung dauerhaft etablieren. Ziel sei es, „gemeinsam Impulse für Wachstum, Innovation und nachhaltige Wertschöpfung in der Region zu setzen“, heißt es von der HGK.