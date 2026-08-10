Umfangreiche Arbeiten entlang der Stadtbahnlinie 18 kündigt die für die Schieneninfrastruktur zuständige Häfen und Güterverkehr Köln AG (HGK) an. Noch im Verlauf der Sommerferien soll die Strecke modernisiert werden. Für Pendler und die übrigen Nutzer bedeutet dies, sie müssen sich auf Einschränkungen gefasst machen. „Für die Durchführung der gebündelten Infrastrukturmaßnahmen wird die Stadtbahnstrecke der Linie 18 vollständig gesperrt“, teilt die HGK mit.

Dies gilt für den Streckenabschnitt zwischen Köln-Klettenberg und Bornheim im Zeitraum von Montag, 10., bis Sonntag, 30. August, jeweils 3 Uhr. Die KVB AG richtet für diesen Zeitraum einen Schienenersatzverkehr ein. Zwischen dem Halt im Kölner Süden und Bornheim würden „zahlreiche Maßnahmen an Gleisen, Oberleitungen und technischen Anlagen umgesetzt“, so die HGK.

Bauprogramm umfasst mehrere Abschnitte

Die Arbeiten seien Teil eines abgestimmten Bauprogramms mit mehreren Abschnitten entlang der Strecke. „Durch die Bündelung der Maßnahmen können notwendige Instandhaltungs- und Erneuerungsarbeiten innerhalb eines Sperrzeitraums für die Stadtbahnverkehre gemeinsam durchgeführt werden. Dies reduziert die Anzahl künftiger Eingriffe in den Betrieb und stärkt die langfristige Verfügbarkeit und Betriebssicherheit der Infrastruktur“, erläutert die HGK ihre Vorgehensweise.

Zu den Maßnahmen zählen Arbeiten an der Oberleitungsanlage des Streckenabschnitts im Kölner Süden, die Erneuerung von Schienen und Schwellen zwischen Hürth-Kendenich, Brühl-Vochem, Brühl-Schwadorf und Bornheim-Waldorf sowie Kabelarbeiten und vorbereitende Untersuchungen im Bereich Bornheim.

Zusätzlich beabsichtigt die HGK, die Fußgängerunterführung am Haltepunkt Hürth-Fischenich zu sanieren. Diese Arbeiten sind von Montag, 3. August, bis Dienstag, 18. September geplant. Dort wird die Überbauplatte unter den Gleisen erneuert sowie die Lichtkuppel und die Beleuchtung modernisiert. Auch sollen Wandflächen instandgesetzt sowie die Bodenbeläge in der Unterführung und auf den Treppenanlagen aufbereitet werden. Die Unterführung wird gesperrt, der Bahnsteig bleibt jedoch über die barrierefreie Fußgängerrampe erreichbar.