Schwierige Bergung in den Alpen Wanderer stürzt 200 Meter tief in den Tod

Marquartstein – In den oberbayerischen Alpen ist ein Wanderer am Wochenende rund 200 Meter tief in den Tod gestürzt. Der 63-Jährige aus Niederbayern sei alleine zum Wandern im Achental (Landkreis Traunstein) aufgebrochen, teilte die Polizei am Montag mit. Als er bis zum Sonntagabend nicht zurückkehrte, meldeten Angehörige ihn als vermisst.

Bis spät in die Nacht suchten Bergwacht und Polizei den Wanderer im Bereich des Berges Hochgern nahe der Gemeinde Marquartstein. Die Suche habe sich schwierig gestaltet, weil wegen des Wetters kein Rettungshubschrauber eingesetzt werden konnte, hieß es.



Am Montag in den frühen Morgenstunden fanden die Einsatzkräfte den 63-Jährigen dann tot auf. Den Angaben der Polizei zufolge stürzte er offenbar in einer steilen Rinne ab. Ein Polizeibergführer soll nun den Unfallhergang rekonstruieren. (dpa)