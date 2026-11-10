Am Samstagmorgen (7. November) sind vor der italienischen Insel Capri zwei Wasserhosen gleichzeitig aufgetreten. Das seltene Naturschauspiel spielte sich direkt vor den berühmten Faraglioni-Felsen ab und sorgte innerhalb weniger Stunden für großes Aufsehen im Internet.

Das Video dieses außergewöhnlichen Moments verbreitete sich rasch in den sozialen Medien und löste eine Welle der Begeisterung aus. Viele Betrachter beschrieben das Bild als märchenhaft, während andere an die Zeiten erinnert wurden, in denen solche Erscheinungen als Zeichen der Götter oder als Warnung gedeutet wurden.

Zwei Wasserhosen umrahmen die Wahrzeichen Capris

Der Blick auf die Faraglioni, das Wahrzeichen Capris, das jedes Jahr unzählige Touristen anzieht, macht dieses Schauspiel besonders eindrucksvoll. Die beiden Wirbel rahmen die Felsen ein und erzeugen so eine beinah theatralische Szenerie. Nach wenigen Minuten lösen sie sich wieder auf. Schäden wurden nicht gemeldet.

Wasserhosen sind Tornados, die sich über dem Wasser bilden. Sie entstehen vor allem im Spätsommer und Herbst, wenn kalte Luft über noch relativ warmes Meerwasser zieht. Der Temperaturunterschied lässt feuchtwarme Luft rasch aufsteigen. Bei schwachem Wind und geeigneten Scherwinden kann sich eine Rotation bilden.

Solche Wirbel können zwar ungefährlich bleiben, aber auch zerstörerische Kräfte entwickeln: Sie erreichen Windgeschwindigkeiten von bis zu 300 Kilometern pro Stunde und haben Durchmesser von 200 bis 300 Metern.

Über dem Mittelmeer treten Wasserhosen in dieser Jahreszeit relativ häufig auf. Dass sich jedoch zwei gleichzeitig so nah beieinander und genau vor den Faraglioni bilden, ist sehr selten.

Auch in deutschen Gewässern können Wasserhosen auftreten. Erst im Juli dieses Jahres wurde ein besonders großes Exemplar über dem Bodensee an der Grenze zur Schweiz plötzlich beobachtet. (mbr)