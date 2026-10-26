Eine 93-jährige Japanerin hat einen Telefonbetrüger auffliegen lassen, indem sie sich als leichtes Opfer darstellte und zeitgleich die Polizei alarmierte. Die hochbetagte Rentnerin habe so getan, als ob sie auf die Masche des Kriminellen hereinfalle, berichtete am Montag ein Polizeibeamter der Nachrichtenagentur AFP. Als der Betrüger dann als Polizist verkleidet bei der Frau auftauchte, um sich ihre Kreditkarte geben zu lassen, hätten alarmierte echte Beamte bereitgestanden und den Mann festgenommen.