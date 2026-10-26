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TelefonbetrugRentnerin lockt falschen Polizisten in die Falle

Eine 93-jährige Japanerin hat einen Telefonbetrüger überführt. Sie stellte sich ahnungslos und alarmierte gleichzeitig die Polizei.

Immer wieder erzählen Trickbetrüger ihren Opfern am Telefon Lügenmärchen, um ihnen Geld und Wertgegenstände abzuluchsen.

Immer wieder erzählen Trickbetrüger ihren Opfern am Telefon Lügenmärchen, um ihnen Geld und Wertgegenstände abzuluchsen. (Symbolfoto)

Copyright: Wolf von Dewitz/dpa-Zentralbild/

Eine 93-jährige Japanerin hat einen Telefonbetrüger auffliegen lassen, indem sie sich als leichtes Opfer darstellte und zeitgleich die Polizei alarmierte. Die hochbetagte Rentnerin habe so getan, als ob sie auf die Masche des Kriminellen hereinfalle, berichtete am Montag ein Polizeibeamter der Nachrichtenagentur AFP. Als der Betrüger dann als Polizist verkleidet bei der Frau auftauchte, um sich ihre Kreditkarte geben zu lassen, hätten alarmierte echte Beamte bereitgestanden und den Mann festgenommen.

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