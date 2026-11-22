Das Tierheim Mülheim sucht über die WDR-Sendung „Tiere suchen ein Zuhause“ nach einem dauerhaften Platz für den knapp drei Jahre alten Dobermann-Mischling Goofy. Wie die Redaktion auf ihrem Instagram-Kanal berichtet, handelt es sich bei dem Rüden um ein „ziemliches Nervenbündel“, das oft aufgedreht sei und ständig nach Beschäftigung suche. Gleichzeitig beschreibt das Tierheim den Hund als sehr menschenbezogen, offen, verschmust und lernwillig.

Schwierige Vergangenheit und Behörden-Rettung

Goofy hat nach Angaben des Tierheims bereits mehrere Besitzerwechsel hinter sich. Schon als Junghund sei er über Onlineportale mehrfach weitergegeben worden. Später mussten Behörden eingreifen und das Tier aus schlechter Haltung befreien. Extrem von Flöhen befallen kam der Rüde schließlich in die Obhut des Mülheimer Tierheims.

Anforderungen an die neuen Besitzer

Für die Vermittlung sucht die Einrichtung nun sportliche, geduldige und engagierte Menschen, die die Energie des Hundes in die richtigen Bahnen lenken können. Da Goofy gerne seine Grenzen austestet, brauche er eine klare Richtung sowie viel Bewegung und geistige Kopfarbeit.

„Goofy braucht nicht tausend Leute, die sich jetzt melden. Er braucht nur einen Menschen. Aber einen, der es ernst meint!“, heißt es in dem Aufruf. Das Tierheim rät zudem dazu, das konsequente Training durch eine Hundetrainerin oder einen Hundetrainer begleiten zu lassen. (jag)