Zu Hause bei Jenna Wingate ist Fiona überall. Sie hängt auf Bildern an der Wand, sie ist auf den Kaffeetassen im Schrank und auf den T-Shirts in der Kommode. Sogar das Bücherregal ihres Sohnes ist voll mit ihr. Ausgerechnet diese Erinnerungen machen den Abschied für die Tierpflegerin jetzt so schwer. „Ich weiß nicht, wie ich darüber hinwegkommen soll“, schreibt sie auf Instagram. „Sie war Magie, verpackt in ein Nilpferd.“

Fiona, das berühmteste Flusspferd der Welt, ist am 19. November im Zoo von Cincinnati im US-Bundesstaat Ohio gestorben. Sie wurde neun Jahre alt.

Ein Besucher hatte laut US-Medien eine Strickmütze in die Luft geworfen. Ein Deckenventilator erfasste sie und schleuderte sie durch eine kleine Öffnung über den Sichtfenstern ins Gehege. Fiona verschluckte die Mütze.

Nilpferd Fiona: Team kämpfte lang um das Tier

Zoosprecherin Michelle Curley beschrieb die Verkettung unglücklicher Umstände gegenüber „NBC News“ so: „Wir könnten das wahrscheinlich nicht noch einmal geschehen lassen, selbst wenn wir es versuchten.“ Fiona wurde rund um die Uhr betreut. Sie bekam Flüssigkeit, ihr Lieblingsfutter, Schmerzmittel und Mittel gegen Übelkeit.

Außerdem stellten die Pfleger sie auf eine Rüttelplatte, damit sie die Mütze auf natürlichem Weg ausscheidet. Die Tierärzte versuchten es auch mit einer Darmspiegelung mit einem rund 2,7 Meter langen Endoskop und mit einem „riesigen“ Einlauf. Es half nicht.

Eine Operation kam nicht infrage. Die Zoo-Tierärztin Gabriella Flacke ist Expertin für Flusspferde und wurde zu dem Fall hinzugezogen. Ein langer Bauchschnitt bei einem Tier dieser Größe wäre laut ihr „ein Todesurteil gewesen“. Die Untersuchung nach dem Tod ergab, dass die Mütze mitten im Dünndarm feststeckte. Laut Zoo hätte keine Behandlung Fiona mehr retten können.

Nilpferd Fiona wurde im Netz zum Weltstar

Fiona kam am 24. Januar 2017 sechs Wochen zu früh zur Welt. Sie wog 13,2 Kilogramm und damit weniger als das bis dahin leichteste bekannte Neugeborene ihrer Art. Weil sie zu schwach zum Trinken war, molken die Pfleger ihre Mutter Bibi von Hand.

Die Welt verfolgte im Internet, wie das Baby um sein Leben kämpfte, Fiona wurde weltweit bekannt. Später gab es Bücher über sie und sogar ein Bier mit ihrem Namen. Ein Paar verlobte sich vor ihrem Gehege.

Pflegerin über Fiona: „Sie war eine Kämpferin“

Jenna Wingate war von Anfang an dabei. Ihr Abschied ist nun ein Blick auf eine Freundschaft fürs Leben: „Es fühlte sich immer so an, als wären wir zusammen aufgewachsen, und oft habe ich lächelnd daran gedacht, mit ihr alt zu werden und dass sie noch da sein würde, wenn ich in Rente gehe.“

Wingate beschreibt auf Instagram ihren tiefen Verlust: „Es fühlt sich nicht nur so an, als hätte ich ein Familienmitglied, eine Freundin und das besonderste, lebensverändernde Tier verloren, mit dem ich je gearbeitet habe, sondern auch so, als hätte ich einen Teil meiner Identität verloren.“

Und weiter: „Wir haben sie auf die schrecklichste und tragischste Weise verloren … Die Ungerechtigkeit von alldem ist kaum zu ertragen, wir hätten sie noch 40 bis 50 Jahre bei uns haben sollen.“ Das Team habe schon geplant, wie es Fionas zehnten Geburtstag im Januar feiern wollte.

Besonders bitter sei für Wingate, dass Fionas Gesicht überall zu sehen ist. „Ich war früher so dankbar, dass so viele Videos von ihr und von mir bei der Arbeit mit ihr im Internet stehen, weil ich auf sie zurückblicken und sie mit meinem Sohn teilen wollte, aber jetzt fühlt es sich erdrückend an.“

Ihr Abschied endet mit den Worten: „Sie war eine Kämpferin. Sie hat Menschen zusammengebracht. Sie war Liebe. Sie war eine Naturschützerin. Sie war Inspiration. Sie war unsere Familie. Ich liebe dich, Fiona, und es tut mir so leid.“

Fans schmücken Statue mit Blumen

Auch Zoodirektor Dave Jenike ist laut Nachrichtenagentur AP erschüttert: „Wir stehen gerade unter Schock. Wir haben mit diesem Ausgang nicht gerechnet. Sie hat gekämpft, bis sie nicht mehr konnte.“

Fans schmückten eine Flusspferd-Statue am Zoo mit Blumen und mit Notizen, die mit Wachsmalstiften geschrieben waren. „Sie hat in ihrem Leben so viel Liebe geschenkt“, stand auf einer der Botschaften. Jemand legte eine Wassermelone ab, eine von Fionas Lieblingsleckereien.

Eine Besucherin erzählte, Fiona oft mit ihren Töchtern besucht zu haben. Sie nannte das Nilpferd eine Inspiration für „alle, die harte Zeiten durchmachten“. Das Gehege „Hippo Cove“ (Nilpferd-Bucht) blieb über das Wochenende geschlossen, damit das Pflegeteam Abstand gewinnen kann. (mg)