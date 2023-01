Ukrainische Wurzeln Helene Fischer setzt sich seit Jahren für Völkerverständigung ein

Schlager-Star Helene Fischer hat sich bisher nicht öffentlich zum Krieg in der Ukraine geäußert, sie soll aber schon seit Jahren in einem Verein zur Völkerverständigung zwischen Ukrainern und Russen aktiv sein. Wie das Magazin „Focus" berichtet, soll der Verein sich darüber hinaus für die Integration von Russlanddeutschen einsetzen. Über ihr Engagement ist allerdings bisher wenig bekannt. Die Sängerin hat ukrainische Wurzeln.

Die Großeltern von Fischer stammen aus einer Siedlung nordwestlich von Odessa am Schwarzen Meer. Sie selbst ist im sibirischen Krasnojarsk geboren, weil ihre Großeltern 1941 nach Einfall der Deutschen nach Sibirien gebracht wurden. Zusammen mit ihrer Familie wanderte sie schließlich 1988 nach Rheinland-Pfalz in Deutschland aus.

Eine ehemalige Nachbarin der Familie erzählte einer russischen Zeitung vor einiger Zeit eine Anekdote vom Abreisetag der Fischers aus Sibirien. Die damals vierjährige Helene Fischer habe am Bahnhof von Krasnojarsk ein russisches Volkslied gesungen. Nach eigenen Angaben habe die Schlagersängerin kaum Erinnrungen an die Zeit in Sibiriren, sie fühle sich aber wohl, wenn um sie herum Russisch gesprochen werde. (jpc)