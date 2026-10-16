Knochen gefunden„Haus des Schreckens“ von Erotik-Produzent durchsucht – Polizei prüft sieben Vermisstenfälle

Bei Ermittlungen auf einem Anwesen im US-Bundesstaat Pennsylvania haben Einsatzkräfte im Garten Knochen entdeckt. Das Grundstück gehörte dem 2025 verstorbenen Erotikfilm-Produzenten Raymond Horsch und befindet sich heute im Besitz seines Sohnes Eugene Horsch.

Die Rechtsmedizin in Philadelphia untersucht die geborgenen Überreste. Ob sie menschlichen Ursprungs sind und ob ein Zusammenhang mit dem Verschwinden von mindestens sieben Frauen besteht, ist noch unklar. Darüber berichten die US-Sender Fox News, CBS News und ABC 6 unter Berufung auf behördliche Quellen. Auch das Magazin „People“ berichtet.

USA: Umfangreiche Spurensicherung im Garten und im Gebäude

Die Sucharbeiten auf dem Grundstück wurden in den vergangenen Tagen schrittweise ausgeweitet. Bei den Ausgrabungen trugen die Ermittler die Erdschichten nach und nach ab und drangen dabei bis zu einer Tiefe von rund einem Meter vor. Zuvor hatten Einsatzkräfte im Außenbereich mit der Chemikalie Luminol nach möglichen Blutspuren gesucht.

Dabei ergaben sich Hinweise, die weitere forensische Untersuchungen erforderlich machten. Auch im Inneren des Gebäudes suchten die Ermittler nach Beweismitteln und öffneten dazu Wände und Fußböden, wie das Magazin „People“ berichtet.

Digitale Beweise und Festnahme im Umfeld der Ermittlungen

Im Keller des Hauses stießen die Beamten unter anderem auf Chemikalien, Laborgeräte, Schusswaffen und gefälschte Dienstausweise von Bundesbehörden. Zudem sicherten sie umfangreiches digitales Bildmaterial: Mehr als eine Million Fotos und Videos werden dem verstorbenen Raymond Horsch zugerechnet. Darunter befinden sich Aufnahmen von sieben vermissten Frauen. Vier von ihnen wirken auf den Bildern bewusstlos oder verletzt.

Eugene Horsch wurde bereits im Juni wegen des Verdachts auf Drogen- und Waffendelikte festgenommen. Im Zusammenhang mit dem Verschwinden der Frauen wurde er bislang nicht angeklagt. Sein Rechtsbeistand wies jede Verantwortung seines Mandanten für die Vermisstenfälle zurück.

Auch die Rolle seines verstorbenen Vaters Raymond Horsch, der laut CBS News als mutmaßlicher Serienmörder gilt, sowie ein möglicher Zusammenhang zwischen den Knochenfunden und den sieben Vermisstenfällen sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.