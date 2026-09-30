Ein Fall mutmaßlicher Vernachlässigung im US-Bundesstaat Florida sorgt für Entsetzen. Laut Berichten von ABC News und NBC South Florida wird einer 29-jährigen Mutter vorgeworfen, ihre vier Kinder für eine Schiffsreise allein gelassen zu haben. Unter den Kindern waren ein zwei Monate altes Baby und ein zweijähriges Kleinkind. Bei ihrer Rückkehr wurde die Frau im Hafen von der Polizei festgenommen.

Die Ermittlungsbehörden in North Miami Beach gehen davon aus, dass die Beschuldigte am 25. September an Bord des Kreuzfahrtschiffes Carnival Conquest ging. Ziel der dreitägigen Reise waren die Bahamas. Ihre vier Kinder sollen währenddessen unbeaufsichtigt in der Familienwohnung geblieben sein.

WhatsApp-Nachricht als entscheidender Hinweis

Der Fall kam durch den Vater des zwei Monate alten Säuglings ans Licht. Er hatte in einer WhatsApp-Story der Frau ein Foto eines gebuchten Kreuzfahrttickets gesehen. Auf seine Nachfrage hin soll sie ihm zugesichert haben, die Kinder bei ihrer Urgroßmutter unterzubringen. Die Übergabe hatte sie der Verwandten zwar angekündigt, erschien dort jedoch nie.

Als der besorgte Vater am Samstagabend bei der Wohnung nachsehen wollte, lief der Fernseher und aus dem Inneren waren Kinderstimmen zu hören. Da ihm niemand die Tür öffnete, wählte er die Notrufnummer. Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr verschafften sich daraufhin gewaltsam Zugang zu der Wohnung.

Im Inneren bot sich den Einsatzkräften ein bedrückendes Bild: Die vier Geschwister hatten sich verängstigt gemeinsam im Badezimmer versteckt. Erst gegen 20 Uhr am Samstagabend hatte die Mutter ihrem Bruder eine Textnachricht geschickt und ihn aufgefordert, nach ihren Kindern zu sehen.

Fassungslosigkeit im Gerichtssaal

Als das Schiff am Montag wieder in PortMiami anlegte, wurde die Reisende bereits von Beamten der US-Grenzschutzbehörde und der Polizei erwartet und festgenommen. Sie machte von ihrem Schweigerecht Gebrauch. Ihr Rechtsbeistand wies die Vorwürfe vor Gericht zurück.

Bei der Anhörung zur Festsetzung der Kaution äußerte die zuständige Richterin Mindy Glazer ihre Bestürzung über das Verhalten der Mutter: „Das kann man sich nicht ausdenken. Da steht, sie ist auf Kreuzfahrt gefahren und hat ihre Kinder allein gelassen. Diese armen Kinder, vier an der Zahl, waren drei Tage lang allein zu Hause. Ich bin einfach nur dankbar, dass ihnen nichts Schlimmeres zugestoßen ist. Ein Baby, das erst im Juli dieses Jahres geboren wurde – wer lässt so ein Baby einfach allein?“

Die Kaution für die Beschuldigte wurde auf 10.000 Dollar festgesetzt. Zudem wurde ihr jeglicher Kontakt zu ihren Kindern untersagt, die sich mittlerweile in der Obhut einer Pflegefamilie befinden. (red)