Der Fall der Skelton-Brüder zählt in den USA zu den rätselhaftesten Vermisstenfällen der jüngeren Zeit. Besonders ungewöhnlich ist, dass sich der Vater mehr als ein Jahrzehnt nach dem Verschwinden der drei Jungen wegen dreifachen Mordes vor Gericht verantworten muss – obwohl ihre Leichen bis heute nicht gefunden wurden.

Mit einem Mordverfahren, das sich ausschließlich auf eine Kette von Indizien stützt und ohne Leichenfunde auskommt, findet eine lange Phase der rechtlichen Unsicherheit und des Wartens vorläufig ein Ende.

Laut Berichten des Magazins „People“ wurde am 3. September 2026 entschieden, dass gegen den mittlerweile 54 Jahre alten John Skelton aus Morenci (Michigan) ein Mordprozess eröffnet wird. Er soll für den Tod seiner Söhne Andrew (damals 9), Alexander (damals 7) und Tanner (damals 5) verantwortlich sein.

Prozess basiert auf überwältigender Beweislast

Wie ungewöhnlich die Beweislage ist, machte Bezirksrichterin Laura Schaedler bei einer vorbereitenden Anhörung Ende August deutlich. Die „Detroit News“ zitierte sie mit den Worten: „Ich weiß nicht, wo sie gestorben sind. Ich weiß nicht, wo sie begraben liegen. Ich weiß nicht, wie genau sie ums Leben kamen. Aber ich glaube, dass sie tot sind. Die Indizien in diesem Fall sind ausreichend. Ich würde sogar sagen: Sie sind überwältigend.“

Diese Entwicklung kam erst nach langer Zeit. Seit 2011 verbüßte Skelton eine Haftstrafe wegen schwerer Freiheitsberaubung, die im November 2025 enden sollte. Kurz vor seiner geplanten Freilassung erhob die Staatsanwaltschaft jedoch Anklage wegen dreifachen vorsätzlichen Mordes und Beweismittelmanipulation.

Vorausgegangen war die amtliche Todeserklärung der Jungen durch ein Gericht im Jahr 2025. Diesen Schritt hatte ihre Mutter, Tanya Zuvers, beantragt.

Verwüstete Wohnung und eine ominöse Nachricht

Die Ereignisse nahmen einen Tag nach Thanksgiving im November 2010 ihren Anfang. Tanya Zuvers, die im September desselben Jahres die Scheidung beantragt hatte, wollte ihre Kinder nach einer Nacht bei ihrem Vater abholen. Doch Skelton öffnete die Haustür nicht.

Wenig später wurde bekannt, dass der Mann mit einem Knöchelbruch in der Notaufnahme einer Klinik lag. Gegenüber dem Personal erklärte er, er sei bei dem Versuch gestürzt, sich das Leben durch Erhängen zu nehmen.

Beim Betreten der väterlichen Wohnung bot sich den Polizeibeamten ein verwüstetes Bild. Die Mutter beschrieb die Szene gegenüber den Ermittlern des Nationalen Zentrums für vermisste und ausgebeutete Kinder (NCMEC) so: „Wenn etwas zerbrochen werden konnte, war es zerbrochen. Wenn etwas zerschnitten werden konnte, war es zerschnitten.“

Ungereimtheiten und verdächtige Handy-Bewegungen

Zusätzlich fanden die Beamten eine Schlinge am Treppengeländer im Obergeschoss. In der Nähe einer geöffneten Bibel entdeckte die Polizei eine Nachricht. Laut FBI-Ermittler Corey Burras war sie an die Mutter adressiert: „Du wirst mich für immer hassen, und das weiß ich.“

Von den drei Söhnen fehlte jede Spur. Bei den ersten Vernehmungen machte Skelton laut Medienberichten zunehmend widersprüchliche Angaben. Zunächst gab er an, die Kinder seien bei Freunden. Später erwähnte er eine unbekannte Frau und behauptete schließlich, er habe sie zu ihrem Schutz einer Untergrundorganisation übergeben.

Allerdings offenbarte die Analyse seiner Mobiltelefondaten auffällige Bewegungsprofile. Am frühen Morgen des 26. November 2010 wurde Skeltons Mobiltelefon gegen 4.30 Uhr im angrenzenden Bundesstaat Ohio registriert. Um 6.45 Uhr wurde es wieder in Morenci lokalisiert. Weitreichende Suchmaßnahmen blieben ohne Ergebnis.

John Skelton sitzt derzeit im Gefängnis von Lenawee County in Haft. Die Kaution wurde auf 60 Millionen Dollar festgesetzt. (jag)