Bei einem schweren Bahnunfall ist ein Gleisarbeiter in Essen ums Leben gekommen. Eine Gruppe von sechs Mitarbeitern befand sich am späten Sonntagabend (25. Oktober) an einem Gleisabschnitt der Deutschen Bahn, als zwei von ihnen von einem ICE erfasst wurden.

Die alarmierten Einsatzkräfte konnten schließlich nur noch den Tod bei einer der beiden Personen feststellen, wie die Feuerwehr mitteilte. Der andere Mitarbeiter wurde schwer verletzt und mit Hilfe einer Drehleiter aus dem Gleisbereich auf die Straße gerettet. Anschließend wurde die Person ins Krankenhaus gebracht.

Während des rund zweistündigen Einsatzes waren auch Notfallseelsorger sowie ein Hubschrauber der Bundespolizei vor Ort. Zu den Hintergründen des Unfalls gibt es bislang keine Angaben, die Ermittlungen laufen.

Beeinträchtigungen im Bahnverkehr

Wegen des Unfalls kommt es immer noch zu Beeinträchtigungen im Bahnverkehr. Betroffene Fernzüge werden für die Strecke zwischen Gelsenkirchen und Duisburg umgeleitet, wie die Deutsche Bahn auf Anfrage mitteilte.

Es sei deshalb mit Verspätungen von ungefähr 20 Minuten zu rechnen. Für den Regionalverkehr sollen sich Reisende über die Bahnmedien über alternative Routen informieren. (dpa/red)