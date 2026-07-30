Nach Frankreich, Spanien und zuletzt Griechenland meldet nun auch Großbritannien einen großen Waldbrand: In Suffolk wurde britischen Medienberichten zufolge ein „Großschadenfall“ ausgerufen, nahe der Ortschaft Leiston ist demnach ein Waldbrand ausgebrochen. Rund 90 Feuerwehrleute bekämpfen dort derzeit die Flammen.

Angesichts der Ausmaße des Brandes sei ein Großalarm ausgelöst worden, berichtete der „Guardian“. Die Bevölkerung werde dringend gebeten, das Gebiet zu meiden und Fenster und Türen geschlossen zu halten. Einige Häuser in unmittelbarer Nähe des Waldbrandes wurden demnach evakuiert.

Waldbrand nahe Atomkraftwerk Sizewell B

Besonders im Fokus steht unterdessen das Atomkraftwerk Sizewell B, das sich nur wenige Kilometer von dem Waldbrand entfernt befindet. Das Kernkraftwerk versorgt nach Angaben des „Independent“ rund 2,5 Millionen Haushalte mit Strom.

Akute Gefahr bestehe momentan jedoch nicht, erklärten die örtlichen Behörden. Das Feuer breite sich derzeit nicht in Richtung des AKW aus, erklärte ein Feuerwehrsprecher dem „Guardian“. Die Lage bleibe jedoch „aktiv und dynamisch“.

„Außergewöhnlich schwerwiegende“ Waldbrände erwartet

Auch in Großbritannien haben Hitzewellen in diesem Sommer zu großer Trockenheit geführt. Britische Meteorologen warnen deshalb vor „außergewöhnlich schwerwiegenden“ Waldbränden, die auf die Rekordtemperaturen Mitte Juli folgen könnten.

Auch in Frankreich, Spanien, Griechenland und der Türkei laufen weiterhin Großeinsätze wegen massiver Waldbrände. Spanien meldete am Donnerstag (30. Juli) drei neue Brände in der Provinz León im Norden des Landes. In Griechenland wütet unterdessen ein Waldbrand auf der Insel Kreta.

Auch in der Türkei kämpfen Einsatzkräfte weiter gegen zahlreiche Waldbrände im Süden und Westen des Landes, die durch starke Winde angefeuert werden. In Frankreich könnten unterdessen weitere 84.000 Menschen an der französischen Atlantikküste in ihre Häuser zurückkehren, da sich die Waldbrandlage spürbar entspannt hat. (das/dpa)