„Harry, du weißt, wer hier spricht. Der, dessen Name man nicht nennen soll“: Eine sehr bekannte Stimme informiert in Wittenberg die Fahrgäste.
Warum nicht in Köln? Schöner aussteigen mit Lord Voldemort
Von Kerstin Meier
2 min
Wittenberg – das kennt man wegen Martin Luther. Aber Wittenberge mit „E“?! Das liegt laut Google Maps ziemlich genau zwischen Berlin und Hamburg.
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