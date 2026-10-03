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Warum nicht in Köln? Schöner aussteigen mit Lord Voldemort

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2 min
Schauspieler Ralph Fiennes als Lord Voldemort

Schauspieler Ralph Fiennes als Lord Voldemort

Copyright: imago stock&people

„Harry, du weißt, wer hier spricht. Der, dessen Name man nicht nennen soll“: Eine sehr bekannte Stimme informiert in Wittenberg die Fahrgäste.

Wittenberg – das kennt man wegen Martin Luther. Aber Wittenberge mit „E“?! Das liegt laut Google Maps ziemlich genau zwischen Berlin und Hamburg.

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