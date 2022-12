Zwischenfall im Vatikan Papst Franziskus bereut seinen Klapser

Rom – Der Papst wird fast jeden Tag von Gläubigen umringt und angefasst - jetzt wurde es Franziskus zu viel: Eine Frau wollte seine Hand nicht loslassen, als der 83-Jährige am Silvesterabend am Petersplatz in Rom unter vielen Gläubigen die Weihnachtskrippe besuchte. Auf einem Video ist zu sehen, wie die Frau ihn zu sich reißt - und Franziskus sichtlich erbost ihrer Hand einen Klaps gibt. Im Netz sorgte das auch für böse Kommentare.



Franziskus entschuldigte sich am Mittwoch für den Ausrutscher. „Manchmal verlieren wir die Geduld, ich bitte um Entschuldigung für das schlechte Beispiel“, sagte er beim Angelusgebet nach der Neujahrsmesse.



Es ist nicht das erste Mal, dass der Pontifex Körperkontakt zurückweist. Im März zog er mehreren Menschen bei einer Audienz in Italien die Hand weg, weil sie die Hand und seinen Ring küssen wollten. Später erklärte der Vatikan dazu, Franziskus habe dies aus Hygienegründen getan, weil er die Verbreitung von Keimen habe verhindern wollen. (dpa)