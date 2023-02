Lovebombing, Ghosting, Orbiting oder Breadcrumbing: Wer schon mal gedatet hat, egal ob klassisch an der Bar oder bei Tinder, hat eine dieser gerade genannten Verhaltensweisen mit Sicherheit schonmal erlebt, die die Kölner Ärztin Nasanin Kamani in ihrem Buch „Date Education“ beschreibt. Im Podcast „Talk mit K“ spricht sie in zwei Folgen ausführlich über Herausforderungen und Tücken beim Dating. In Teil 1 des Gesprächs geht es darum, woran es liegen kann, wenn er oder sie sich nach einem eigentlich wunderschönen Date plötzlich merkwürdig verhält. Was macht eine sogenannte toxische, also ungesunde Beziehung aus und was sind Warnhinweise, an denen man erkennen, dass dem Gegenüber beim Date nicht zu trauen ist?



Im zweiten Teil des Gesprächs (den Sie hier im Player oder auf allen gängigen Podcastplattformen hören können) geht es unter anderem um Bindungsängste, woran man sie erkennt und was diese in einer Beziehung auslösen können.

„Man möchte nichts verpassen, ist zu sehr fixiert auf die Idee vom Idealpartner: Auch das ist eine Form von Bindungsangst – immer Sorge zu haben, dass man nicht den Richtigen aussucht“, so Kamani.

Hinweis: Im Podcast gibt es auch fünf signierte Bücher von „Date Education“ von Nasanin Kamani zu gewinnen.

