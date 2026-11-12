Veedelperlen im Podcast „Talk mit K“Die größte Girlband der Welt

Aus einer Handvoll Frauen, einer Boombox und dem Wunsch, gemeinsam zu singen, ist in Köln ein Chor mit mehr als hundert Sängerinnen geworden: die Veedelperlen. Im Podcast „Talk mit K“ spricht Diana Schulz, 1. Vorsitzende des Chors, mit Anne Burgmer über die Entstehung des Kollektivs, seine besondere Energie und den Weg von den ersten Proben bis auf große Kölner Bühnen.

Dass aus der Idee einmal ein so großes und sichtbares Ensemble werden würde, habe am Anfang wohl niemand erwartet, sagt Schulz. Die Veedelperlen verstehen sich als Entertainment- oder „Energiechor“. In wenigen Jahren haben sie an bekannten Orten und bei großen Veranstaltungen gesungen – unter anderem in der Kölner Philharmonie, beim Rosenmontagszug und gemeinsam mit Cat Ballou in der Lanxess-Arena. Solche Auftritte sind für Schulz besonders bewegend: Viele Sängerinnen gehen tagsüber einem ganz anderen Beruf nach und stehen abends gemeinsam vor Tausenden Menschen. Für sie liegt die besondere Kraft des Chors darin, dass sehr unterschiedliche Frauen zusammenkommen und sich gegenseitig tragen.

Wichtig ist dem Chor außerdem die Sichtbarkeit von Frauen im Karneval und im Entertainment. Schulz erlebt viele Bereiche weiterhin als männerdominiert und sagt, weibliche Acts würden häufig besonders kritisch betrachtet. Umso wichtiger sei es, dass Frauen auf der Bühne selbstverständlich ihren Platz einnehmen. „Wir sind viele, wir sind Frauen, und es ist total okay, dass wir hier sind“, sagt sie.

Wer Lust aufs Singen hat, müsse keine Chorerfahrung mitbringen und keine perfekte Stimme haben, betont Schulz. Die Gruppe solle ein Ort sein, an dem unterschiedliche Voraussetzungen Platz haben – sie beschreibt den Chor als ein „weiches Bett“, in das man sich fallen lassen könne. Singen und die Gemeinschaft täten ihr und vielen anderen gut.