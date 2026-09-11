Nicht einmal zwei Monate nach 9/11 trotzen Zehntausende beim Marathon dem Terror – Ich bin einer von ihnen
11. SeptemberWarum ich beim New-York-Marathon 2001 trotzdem startete
Von Peter Berger
7 min
Der 4. November 2001 ist der Tag, an dem ich New York in mein Herz schließen werde. Niemals zuvor bin ich dort gewesen.
Lesen Sie weiter mit KStA PLUS...
Dieser Artikel ist nur für PLUS-Abonnenten
Unbegrenzt alle PLUS-Artikel lesen – ab 1,99 € im MonatJetzt PLUS freischaltenSie haben bereits ein Abo? Hier anmelden!