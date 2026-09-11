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11. SeptemberWarum ich beim New-York-Marathon 2001 trotzdem startete

Von
7 min
Die Verazzano Narrows Bridge angefüllt mit Läufern. Im Hintergrund die Skyline von New York.

Die Verazzano Narrows Bridge vibriert unter den Füßen der 30.000 Marathon-Läufer

Copyright: Peter Morgan

Nicht einmal zwei Monate nach 9/11 trotzen Zehntausende  beim Marathon dem Terror – Ich bin einer von ihnen

Der 4. November 2001 ist der Tag, an dem ich New York in mein Herz schließen werde. Niemals zuvor bin ich dort gewesen.

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