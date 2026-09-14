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Ilona W.Bundesanwaltschaft klagt mutmaßliche Russland-Spionin an

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Die Botschaft der Russischen Föderation in Berlin

Die Botschaft der Russischen Föderation in Berlin

Copyright: Christoph Soeder/dpa

Ilona W. wurde Anfang des Jahres in Berlin festgenommen.

Die Bundesanwaltschaft hat in Berlin Anklage gegen eine mutmaßliche Spionin Russlands erhoben. Die oberste deutsche Anklagebehörde wirft der Frau einer Mitteilung zufolge vor, einen Geheimdienstmitarbeiter in der russischen Botschaft mit Informationen versorgt zu haben.

Ilona W. soll seit Oktober 2023 geheimdienstliche Kontakte in die russische Botschaft gehabt haben. W. wurde im Januar in Berlin festgenommen und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. (dpa/afp)