Anlässlich des öffentlichen Gelöbnisses am 20. Juni dieses Jahres im Berliner Bendlerblock, in Sichtweise zum Ehrenhain für die im Einsatz gefallenen deutschen Soldaten, hat der Schriftsteller, Publizist und Journalist Navid Kermani eine beachtenswerte Rede zu den Rekruten und Rekrutinnen gehalten. Sie hat - jetzt könnte hier stehen - einen breiten Widerhall in der deutschen Debatte gefunden und wird in der Folgezeit intensiv und auch kontrovers diskutiert.