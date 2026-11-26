Die Bundesregierung hat der bekannten ecuadorianischen Frauen- und Umweltaktivistin Carmen Moreno ein Einreisevisum verweigert. Dies berichtet der „Kölner Stadt-Anzeiger“ (Donnerstag-Ausgabe). Die 42 Jahre alte Präsidentin der Organisation „Federación de Mujeres de Sucumbíos“ (FMS) sollte auf Einladung des Hilfswerks Adveniat am kommenden ersten Adventssonntag die bundesweite Weihnachtsaktion der katholischen Kirche in Deutschland miteröffnen. Zu dem vom Münchner Kardinal Reinhard Marx zelebrierten Festgottesdienst wird auch die Kandidatin für das Bundespräsidentenamt, Bayerns Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU), erwartet.

Für die Ablehnung wurde auf Anfrage der Zeitung aus dem Auswärtigen Amt (AA) kursorisch auf die gesetzlichen Vorgaben des europäischen Visakodex verwiesen, an das die Visastellen gebunden seien. Zu Einzelfällen äußere sich das AA grundsätzlich nicht, hieß es weiter. Voraussetzung für ein Visum sei die nachweisliche Bereitschaft des Antragstellers, fristgemäß in das Herkunftsland zurückzukehren. Außerdem müsse die Finanzierung der Reise und des Aufenthalts im Schengen-Raum gesichert sein.

Adveniat: Alle Bedingungen für Visa-Erteilung erfüllt

Adveniat äußerte Unverständnis und scharfe Kritik an der Entscheidung der Botschaft in Quito. Auf Anfrage versicherte ein Vertreter des Hilfswerks, alle Bedingungen seien in Morenos Fall erfüllt gewesen. Eine Zusicherung der vollen Kostenübernahme habe – wie immer bei der Einladung internationaler Gäste durch Adveniat – auch der Botschaft in Quito vorgelegen. Der „Kölner Stadt-Anzeiger“ konnte eine Kopie dieses Dokuments einsehen. „So etwas ist mir noch nie untergekommen“, sagte ein langjähriger Adveniat-Mitarbeiter zu dem Vorgang. Die Ablehnung sei umso unverständlicher, als Morenos Stellvertreterin Zita Suárez mit der gleichen Prozedur problemlos habe einreisen dürfen.

Aus Morenos Umfeld wurde die Vermutung laut, dass ihre offene Kritik an der Regierung Ecuadors zu einer Intervention gegen ihre Deutschland-Reise geführt haben könnte.

Der Adveniat-Hauptgeschäftsführer, Pater Martin Maier SJ, kritisierte die deutsche Botschaft in Quito in deutlichen Worten. „Ich kann diese Entscheidung nicht nachvollziehen, sagte er dem „Kölner Stadt-Anzeiger“. Damit werde „nicht nur der direkte Austausch mit der deutschen Öffentlichkeit verhindert, sondern auch die Sichtbarkeit des Engagements von Frauen geschwächt, die sich unter oft schwierigen Bedingungen für die Rechte ihrer Gemeinschaften einsetzen“.

Die Verweigerung des Visums für die FMS-Präsidentin Moreno werfe grundsätzliche Fragen hinsichtlich der Förderung internationaler zivilgesellschaftlicher Begegnungen auf, so Maier weiter. „Gerade im Rahmen der Weihnachtsaktion der katholischen Kirche in Deutschland durch das Lateinamerika-Hilfswerk Adveniat, die den Dialog über soziale Gerechtigkeit, Menschenrechte und die Lebensrealitäten benachteiligter Bevölkerungsgruppen stärken will, ist die persönliche Beteiligung von Stimmen aus dem Globalen Süden von besonderer Bedeutung.“ Er hoffe, dass künftig Wege gefunden werden, den wichtigen internationalen Dialog und die Begegnung auf Augenhöhe zu ermöglichen“.