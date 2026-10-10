Kölner Stadt-Anzeiger · Community

Kommentare · 0

Abo

Kommentar

Diesel-DealTrump belohnt Putins Terror – und verrät die Werte seines Landes

Ein Kommentar von
2 min
US Präsident Donald Trump

US-Präsident Donald Trump

Copyright: afp

Kremlchef Putin versucht, die Ukrainer mit Terror aus der Luft in die Knie zu zwingen. US-Präsident Trump könnte mit dem Diesel-Deal nun Putins Kriegskasse füllen.

Das Ziel des russischen Präsidenten Wladimir Putin ist klar: Im fünften Jahr seines völkerrechtswidrigen Angriffskrieges will er den Widerstandswillen der Ukrainer endgültig brechen. Das Mittel seiner Wahl: Terror aus der Luft.

Lesen Sie weiter mit KStA PLUS...

Dieser Artikel ist nur für PLUS-Abonnenten

Unbegrenzt alle PLUS-Artikel lesen – ab 1,99 € im Monat

Jetzt PLUS freischaltenSie haben bereits ein Abo? Hier anmelden!