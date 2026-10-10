Kremlchef Putin versucht, die Ukrainer mit Terror aus der Luft in die Knie zu zwingen. US-Präsident Trump könnte mit dem Diesel-Deal nun Putins Kriegskasse füllen.
Diesel-DealTrump belohnt Putins Terror – und verrät die Werte seines Landes
Ein Kommentar von Can Merey
2 min
Das Ziel des russischen Präsidenten Wladimir Putin ist klar: Im fünften Jahr seines völkerrechtswidrigen Angriffskrieges will er den Widerstandswillen der Ukrainer endgültig brechen. Das Mittel seiner Wahl: Terror aus der Luft.
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