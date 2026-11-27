US-Präsident Donald Trump hat nach einem Treffen mit NATO-Generalsekretär Mark Rutte für Aufsehen gesorgt. Nach der Veröffentlichung einer offiziell abgestimmten Erklärung erweiterte Trump den Text, der zunächst lediglich Russland adressiert hatte, eigenmächtig um eine Mahnung an die Ukraine und bezeichnete seine Version des Textes weiterhin als „gemeinsame Erklärung“ mit NATO-Chef Rutte.

Nach Gesprächen am Mittwoch auf Trumps Anwesen Mar-a-Lago in Florida hatten das Weiße Haus und die NATO zunächst eine gleichlautende Stellungnahme herausgegeben – mit eindeutigem Wortlaut.

NATO bestätigt: Anderer Wortlaut vereinbart

Darin hieß es, man habe besprochen, wie wichtig es sei, „dass Russland Handlungen vermeidet, die den Krieg vorsätzlich oder unbeabsichtigt ausweiten“. Wenige Stunden später veröffentlichte der US-Präsident auf seiner Plattform Truth Social jedoch eine abweichende Fassung und ergänzte den Satz so, dass sowohl „Russland als auch die Ukraine“ entsprechende Aktionen unterlassen müssten.

Ein NATO-Vertreter bestätigte auf Anfrage des US-Mediums „Politico“, dass nur der ursprüngliche, auf Russland begrenzte Wortlaut offiziell vereinbart worden war. Das Weiße Haus ließ eine Bitte um Stellungnahme indes zunächst unbeantwortet.

Donald Trump fügt Mahnung an die Ukraine hinzu

Die Anpassung erfolgt vor dem Hintergrund jüngster ukrainischer Angriffe auf ein russisches Kriegsschiff in einem libyschen Hafen sowie anhaltender Schläge gegen Raffinerien in Russland.

Trump hatte den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in der Vergangenheit wiederholt kritisiert und ihm vorgeworfen, Friedensverhandlungen zu blockieren. Selenskyj hat in der Vergangenheit allerdings immer wieder seine Bereitschaft für Friedensgespräche und Waffenstillstände erklärt – Moskau hat bisher keines dieser Angebote angenommen.

Donald Trump wendet sich an Putin: „Militärische Aggression in ganz Europa einstellen“

Der eigenmächtigen Ergänzung in der „gemeinsamen“ Stellungnahme zum Trotz wandte Trump sich in einem weiteren Post mit deutlichen Worten an Kremlchef Wladimir Putin.

Während der Gespräche in China in der vergangenen Woche habe er „viel Zeit darauf verwendet, darüber zu sprechen, dass ich mir wünsche, Präsident Putin würde alle militärischen Aggressionen gegen Gebiete in ganz Europa einstellen“, schrieb Trump bei Truth Social.

Er glaube „fest daran“, dass eine Einigung zwischen Russland und der Ukraine möglich sei, hieß es weiter. „Jeden Monat werden Tausende Menschen getötet, ein wahres Blutbad – und es wäre ein großer Verdienst für alle“, fügte der US-Präsident an.

Wolodymyr Selenskyj: Ukrainische Angriffe sind „absolut gerechtfertigt“

Der ukrainische Staatschef Selenskyj verteidigte am Freitag (27. November) indes die ukrainischen Angriffe auf Ziele in Russland. „Die Ukraine reagiert auf jeden russischen Angriff absolut gerechtfertigt“, schrieb Selenskyj in den sozialen Netzwerken.

„Russische Ölanlagen, Unternehmen, die Sprengstoffe herstellen, und andere Einrichtungen, die der Kriegsführung dienen, Militärflugplätze und Flugzeuge – unsere Fernangriffe haben sie alle getroffen“, führte der Ukrainer aus. „Allein in dieser Woche haben wir Erfolge in den Regionen Samara, Nischni Nowgorod, Krasnodar, Rostow, Wolgograd, Stawropol, Brjansk, Perm und Tula sowie in Baschkortostan und Tatarstan und im Schwarzen Meer erzielt.“

Erneut betonte Selenskyj auch die ukrainische Bereitschaft für Friedensverhandlungen. „Russland wurden zahlreiche Optionen zur Deeskalation und Beendigung dieses Krieges angeboten, doch es hat sich trotzdem für den Krieg entschieden“, schrieb Selenskyj. Russland müsse den Krieg beenden, so Selenskyj, „es muss sich für den Frieden entscheiden“.