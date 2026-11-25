Die ukrainischen Streitkräfte haben offenbar erneut Ziele tief in Russland angegriffen: Bei einer nächtlichen Drohnenattacke gerieten nach Berichten ukrainischer und unabhängiger russischer Medien zwei große russische Ölraffinerien in der Region Samara in Brand. Betroffen seien die Anlagen in Syzran und Kuibyschew – beide gehören dem Staatskonzern Rosneft. Die Angriffe erfolgten in der Nacht zum Mittwoch (25. November).

Nach Auswertung von Videos des unabhängigen russischen Portals Astra brach in Syzran ein großes Feuer aus. Auch in Kuibyschew brannte es, wie in den sozialen Netzwerken und bei Telegram kursierende Aufnahmen zeigen sollen. Anwohner berichteten demnach von massiven Explosionen und kritisierten, dass der Luftalarm erst eine Stunde nach Beginn des Angriffs ausgelöst worden sei. Unabhängig überprüfen lassen sich die Angaben nicht.

Berichte: Angriff auch auf Raffinerie in Nowokuibyschewsk

Russische Behörden in Samara erklärten derweil, Luftabwehr und mobile Feuerwehrgruppen hätten 145 Drohnen abgeschossen. Bei dem Angriff sei ein Mensch ums Leben gekommen, außerdem habe es Schäden und in einigen Gebieten Stromausfälle gegeben. Nähere Angaben zum Ausmaß der Schäden machten die russischen Behörden nicht.

Möglicherweise getroffen wurden auch die Raffinerie Nowokuibyschewsk und eine Pumpstation des Pipelinebetreibers Transneft. Auch dazu gab es Berichte in den sozialen Netzwerken. Bildbelege lagen jedoch zunächst nicht vor.

Reuters: Russische Raffineriekapazität drastisch gesunken

Laut der ukrainischen Zeitung „Kyiv Post“ hat die ukrainische Armee seit Anfang November mindestens 16 russische Raffinerien angegriffen. Die russische Ölverarbeitung sei dadurch unter Druck geraten, berichtet die Zeitung. Auch nach Angaben der US-Nachrichtenagentur Reuters sanken die Raffineriekapazitäten in Russland in den ersten drei Novemberwochen um 45 Prozent.

Am Montag hatte Kremlchef Wladimir Putin angesichts der andauernden Attacken die russischen Ölkonzerne aufgefordert, ihre Kapazitäten in Sibirien und im Fernen Osten auszubauen. Putin warf der Ukraine zudem vor, die Angriffe fortzusetzen, obwohl US-Präsident Donald Trump darum gebeten habe, sie zu beenden.

Putin beruft sich auf Trump – und erntet Häme

In den sozialen Netzwerken kassierte Putin für diese Berufung auf Trump jedoch überwiegend Häme. Der Kremlchef sei „weinerlich“ aufgetreten und habe „lamentiert“, hieß es insbesondere von ukrainischen Accounts. Putin kündigte indes eine russische Antwort an: „Vergeltungsmaßnahmen sind unvermeidlich“, erklärte der Kremlchef und fügte hinzu: „Das sollte jeder wissen.“