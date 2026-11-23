Der Abwehrkampf der Ukraine gegen den russischen Angriffskrieg beschränkt sich nicht mehr auf das Gebiet der Kriegsparteien. Militär und Geheimdienst in Kiew versuchen, der russischen Militär- und Wirtschaftsmaschinerie auch in anderen Regionen Nadelstiche zu versetzen. Das erfasst den Ostseeraum, das Schwarze Meer, das Mittelmeer, den Nahen Osten oder Afrika. Das jüngste Beispiel: In der Marinebasis Bengasi an der Küste Libyens wird ein russisches Kriegsschiff von Seedrohnen getroffen.

Auch Russland hat in diesem Krieg andere Fronten eröffnet: hybride Operationen und Anschläge zielen auf Länder, die die Ukraine unterstützen. Doch warum kämpft die vermeintlich schwächere Ukraine an fernen Orten? Fragen und Antworten zum Thema:

Was ist vor der Küste Libyens passiert?

Zu dem Angriff auf die russische Korvette „Merkury“ gibt es ein klares Bekenntnis aus Kiew. Präsident Wolodymyr Selenskyj berichtete, dass sein Geheimdienst und Militär das Kriegsschiff mit Seedrohnen angegriffen haben. Die erst 2023 in Dienst gestellte „Merkury“ sackte Satellitenbildern zufolge auf den Grund. Auf Videos des nächtlichen Angriffs sind heftige Explosionen zu sehen.

Außerdem sprach Selenskyj vom Angriff auf einen russischen Frachter, der für Waffentransporte eingesetzt werde. Er nannte ihn „Angara“. Libysche Medien und Marine-Experten sprachen dagegen von der „Ascalon“, die vor gut einer Woche die Straße von Gibraltar in Richtung Mittelmeer passiert hatte. Unklar ist, ob tatsächlich zwei Frachter angegriffen wurden. Die genannten Roro-Schiffe sind laut Schiffsportalen fast gleich alt und in ihrer Bauweise nahezu identisch.

Von wo wurde der Angriff mutmaßlich durchgeführt?

Libyen ist ein gespaltenes Land. Es gibt eine Regierung im Westteil des Landes in Tripolis, die von den Vereinten Nationen anerkannt ist. Seit längerem kursieren Berichte, dass in der westlichen Küstenstadt Misrata ukrainische Spezialeinheiten operieren. Das wurde auch der Deutschen Presse-Agentur aus libyschen Sicherheitskreisen bestätigt. Es sei „sehr wahrscheinlich“, dass die Angriffe von diesen Einheiten koordiniert wurden. Die Marinebasis Bengasi liegt im Gebiet der verfeindeten Ostregierung in Libyen. Diese wird von der Familie Haftar beherrscht und unterhält seit Jahren Kontakte nach Russland.

Den Verdacht auf ukrainische Einsatzkräfte in Libyen gab es auch, als im März dieses Jahres der russisch beflaggte Flüssigerdgas-Tanker „Arctic Metagaz“ im Mittelmeer zwischen Libyen und Malta angegriffen und beschädigt wurde.

Wo hat die Ukraine wahrscheinlich noch angegriffen?

- Im Schwarzen Meer hat sich der russische wie ukrainische Beschuss auf die internationale Schifffahrt seit diesem Sommer verstärkt. Schiffe vieler Länder wurden getroffen, vor allem des wichtigen Anrainers Türkei.

- Über die Ostsee versorgt Russland seine Exklave Kaliningrad, über dieses Meer werden russisches Öl und andere Waren exportiert – oft mit Schiffen, die zur sogenannten Schattenflotte zählen und Sanktionen unterliegen. In der Nacht auf Samstag wurde im Finnischen Meerbusen der russische Frachter „Sparta II“ mutmaßlich von ukrainischen Drohnen getroffen. Das Nato-Land Finnland leistete nach Seerecht dem brennenden Schiff Hilfe.

- In Syrien soll es 2024 vor dem Sturz des Machthabers Baschar al-Assad ukrainische Aktionen gegen russische Militäreinrichtungen gegeben haben. Das nahmen jedenfalls Quellen im ukrainischen Militärgeheimdienst HUR für sich in Anspruch.

- Im Sahara-Staat Mali in Westafrika fügten Kräfte der Tuareg der russischen Söldnertruppe Wagner und der malischen Armee im Juli 2024 schwere Verluste zu. Der HUR dementierte eine direkte Beteiligung an den Kämpfen. Es seien aber Informationen geliefert worden.

Was will die Ukraine mit ihren Angriffen erreichen?

„Wir antworten auf Russlands Aggression“, schrieb Selenskyj und kündigte weitere Aktionen in den festgelegten Gebieten an. Das strategische Ziel ist nicht überall gleich. Doch meist geht es darum, russische Ölexporte zu dezimieren und Waffentransporte zwischen Stützpunkten Moskaus zu unterbinden.

Russland bezieht seine Stärke auch aus seinem weltweiten Netz an Verbündeten. Die Ukraine schaffe mit Aktionen wie in Syrien, Sudan und Mali zusätzliche Schauplätze zum Hauptkrieg, um Moskaus militärische und politische Interessen unter Druck zu setzen. Das folgert die dänisch-norwegische Militärstudie „Proxy Battlespaces“. Dies binde russische Kräfte und dränge den Moskauer Einfluss zurück. Die Großmachtstellung werde erschüttert.

Welche Risiken birgt diese Strategie?

Die ukrainischen Operationen in Afrika störten zwar russische Netzwerke und erzeugten Aufmerksamkeit, schrieb Sam Bowden 2025 für die Denkfabrik Carnegie. Doch der militärische Nutzen für den Krieg in der Ukraine sei nicht offensichtlich. Zugleich könnten die Aktionen Kiews diplomatische Beziehungen zu afrikanischen Staaten schädigen und die Ukraine in lokale Konflikte hineinziehen.

An der Ostsee haben die umliegenden EU- und Nato-Staaten zwar ein strenges Vorgehen gegen die russische Schattenflotte vereinbart. Tatsächlich bleiben Kontrollen dieser Schiffe aber Einzelfälle, um eine Eskalation mit Russland zu vermeiden.

Angriffe wie in Libyen sollten Verhandlungsmacht erzeugen, sagte Italiens Außenminister Antonio Tajani. Doch er zeigte sich besorgt über die Vorfälle nur wenige Hundert Kilometer südlich im instabilen Libyen. „Ein Krieg im westlichen Mittelmeer ist etwas, das unbedingt verhindert werden muss“, sagte er. (dpa)