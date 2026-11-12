Nach einer ersten Verhandlungsrunde zwischen Russland, der Ukraine und den USA in Abu Dhabi setzt man in der Ukraine auf hoffnungsvolle Botschaften. Anders sieht es derweil bei den Vertretern von Kremlchef Wladimir Putin aus. Die Worte von Delegationsleiter Wladimir Medinski fielen nach der Gesprächsrunde im Nahen Osten deutlich aus – und sorgen für wenig Optimismus bei Experten.

Während der ukrainische Unterhändler David Arachamija eine „Lösung vor dem neuen Jahr“ für möglich hält, stellte sein russisches Pendant die geringe Kompromissbereitschaft des Kremls unter Beweis. „Jeder Quadratzentimeter unseres Landes wird zurück an Russland gehen – auf dem einen oder anderen Weg“, erklärte Putins Verhandlungsführer vor Reportern.

Moskau will keine Gespräche mit Europa

Moskau beabsichtigt, sich große Teile der Ostukraine einzuverleiben, und hat mehrere ukrainische Regionen bereits zum eigenen Staatsgebiet erklärt, obwohl es der russischen Armee weiterhin nicht gelingt, die Gebiete einzunehmen. In Verhandlungsrunden betont Moskau immer wieder seinen Anspruch. Die Ukraine lehnt Gebietsabtretungen unterdessen ab.

Der Leiter der russischen Delegation, Wladimir Medinski (l.), spricht während der von den Vereinigten Staaten vermittelten dreiseitigen Gespräche zwischen Russland und der Ukraine. Copyright: Altaf Qadri/Pool AP/AP/dpa

Die Gespräche würden „sicherlich weitergehen“, erklärte Medinski nun am Mittwoch. Es gebe aber keinen Grund für ein Treffen mit den Europäern, stellte der Russe klar. Moskau habe „keine einzige Friedensinitiative oder keinen einzigen Friedensvorschlag aus europäischen Ländern“ bekommen.

Scharfe Attacken auf Europa aus Russland

Zudem machte Medinski deutlich, dass es Moskau um mehr als die Ukraine geht. „Das Sicherheitssystem in Europa funktioniert miserabel. Der gesamte Organismus ist krank. Die Ukraine ist nur ein aufgebrochener Abszess“, hieß es von Medinski. „Der Organismus muss als Ganzes geheilt werden – ein Pflaster wird nicht reichen.“ Russland werde erst zufrieden sein, „wenn wir gesiegt und einen Friedensvertrag zu unseren Bedingungen unterschrieben haben“, sagte der Ex-Kulturminister zudem im russischen Staatsfernsehen.

Moskaus feindliche Haltung gegenüber Europa – und einer Beteiligung der Europäer an möglichen Friedensverhandlungen – wurde schließlich auch am Donnerstag sichtbar. Die Europäer zeigten „nicht den geringsten Willen, Vernunft walten zu lassen, und sind weiterhin geneigt, das Regime in Kyjiw mit jeder Art von Hilfe wahnsinnig zu stärken“, ließ der stellvertretende russische Außenminister Sergej Rjabkow die staatliche Agentur Tass wissen.

Der US-Sonderbeauftragte Steve Witkoff (l.), Jared Kushner, der Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump (2. v. l.), und der russische Präsidialbeauftragte Kirill Dmitriev (r.) verlassen das Hotel in Richtung Kreml, um sich in Moskau mit dem russischen Präsidenten Putin zu treffen. Copyright: Pavel Bednyakov/AP/dpa

Europa einzubeziehen, könnte die „Bemühungen stören“, hieß es weiter. Kremlchef Putin werde nun den amerikanischen Sondergesandten Steve Witkoff und Jared Kushner, die nach den Gesprächen in Abu Dhabi nach Moskau gereist sind, die „Position Russlands übermitteln“, erklärte Rjabkow. Die USA müssten dann „die europäischen Verbündeten zur Vernunft bringen“, betonte der russische Vize-Außenminister.

Experten: „Gutes Ergebnis – aus russischer Sicht“

Bei Politikwissenschaftlern und Russland-Experten sorgen die Worte aus Moskau indes für klare Einschätzungen. „Russland ist es gelungen, die USA in eine Diskussion über die Neugestaltung der europäischen Sicherheitsordnung zu verstricken. Daraus kommt die Trump-Regierung nicht mehr raus“, schrieb etwa Thomas Jäger, Professor für internationale Politik an der Universität Köln, auf der Plattform X. Es sei ein „gutes Ergebnis – aus russischer Sicht“, sagte Jäger zudem dem Sender ntv mit Blick auf die Gespräche in Abu Dhabi.

„Warum will Russland Europa nicht mit am Tisch haben? Weil Russland Europa auf dem Tisch haben will“, schrieb bei X auch der Politikwissenschaftler Carlo Masala angesichts der Gespräche zwischen der Ukraine und Russland unter Beteiligung der USA. Auch das Fazit von Yaroslav Trofimov, Chef-Korrespondent des „Wall Street Journal“, lautete ähnlich: „Je mehr Trump versucht, Putin zu besänftigen, desto größenwahnsinniger werden die Forderungen Russlands.“

Friedensgespräche: „Clown-Show ohne Fortschritte“

Der Historiker und Russland-Experte Matthäus Wehowski wies unterdessen auf die klaren Signale aus Moskau hin. Putins Verhandlungsführer Medinski habe die Gespräche auf gewohnte Weise beendet, erklärte Wehowski bei X. „Für die Europäer hat er nur Verachtung übrig, für die Ukraine sowieso.“ Es handele sich um eine „Clown-Show ohne Fortschritte“.

Frieden sei nicht in Sicht, „stattdessen weitere Eskalation“, führte Wehowski in einem weiteren Beitrag aus. „Der Kreml will nicht nur die Ukraine, sondern die gesamte europäische Sicherheitsarchitektur zerstören.“

Rjabkows Aussagen seien ein weiteres Zeichen dafür, dass Moskau das Ziel verfolge, die militärische Unterstützung der Ukraine zu beenden, schrieb der Russland-Experte indes mit Blick auf die Worte von Moskaus Vize-Außenminister. „Frieden“ sei für den Kreml weiterhin „nur durch bedingungslose Kapitulation“ möglich, warnte der Historiker.

Wolodymyr Selenskyj: Neue Vorwürfe gegen SpaceX

Die Ukraine gibt sich nach der zweitägigen Gesprächsrunde, bei der als einziges zählbares Ergebnis ein Gefangenenaustausch vereinbart wurde, derweil hoffnungsvoller. Es gebe ein „Zeitfenster, in dem all jene Beteiligten, die jetzt am Verhandlungsprozess teilnehmen, aufrichtig ein Ergebnis noch vor 2027 erreichen wollen“, sagte Staatschef Wolodymyr Selenskyj am Mittwoch.

Wenige Stunden später erhob Selenskyj schließlich neue Vorwürfe gegen das US-Unternehmen SpaceX. Das Kommunikationssystem Starshield, das von der ukrainischen Armee genutzt wird, sei seit einigen Tagen erneut nur eingeschränkt verfügbar, berichtete der ukrainische Präsident. Bereits zuvor hatte eine Drosselung des Dienstes für viel Ärger und scharfe Kritik an SpaceX-Besitzer Elon Musk gesorgt. Das „Wall Street Journal“ hatte damals berichtet, Musk habe die Einschränkung angeordnet.

„Das hilft den Russen, mehr Ukrainer zu töten“

Die Ukraine gehe erneut von einer „systematischen Geschwindigkeitsbegrenzung“ aus, erklärte Selenskyj nun. Die Drosselung sei kein Zufall. „Das hilft den Russen, mehr Ukrainer zu töten und präzisere Angriffe auszuführen“, fügte er hinzu.

Vor allem bei der Abwehr russischer Drohnen sei das System wichtig, betonte Selenskyj. Er versuche nun, „mit der amerikanischen Seite die Umstände zu klären“, kündigte der ukrainische Staatschef an, der zuletzt ein Interview mit dem ZDF-Satiriker Jan Böhmermann für deutliche Kritik an Musk genutzt hatte.

Kyjiw unter Beschuss – Explosion in St. Petersburg

Während die ukrainischen Streitkräfte mit der Starshield-Einschränkung zu kämpfen haben, setzte Russland seine Angriffe auf das Nachbarland derweil auch während der Gespräche in Abu Dhabi fort. Kyjiw sei in der Nacht mit ballistischen Raketen und Kampfdrohnen angegriffen worden, teilten die ukrainischen Behörden mit. Bei einer Explosion in einem Wohnblock sei eine Frau getötet worden, berichtete Bürgermeister Vitali Klitschko bei Telegram.

Auch die Ukraine setzte in ihrem Abwehrkampf gegen den seit mehr als viereinhalb Jahren andauernden Angriffskrieg Drohnen gegen Ziele im russischen Hinterland ein. Das russische Verteidigungsministerium teilte mit, die Flugabwehr habe mehr als 70 ukrainische Flugobjekte abgeschossen.

Ein russischer Militärangehöriger ist zudem bei der Explosion eines Autos in St. Petersburg getötet worden. Die Ursache der Detonation sei noch ungeklärt, teilte das örtliche Untersuchungskomitee mit. Medienberichten zufolge soll es sich bei dem Getöteten um einen Oberst handeln.