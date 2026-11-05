„Gibt Hoffnung“Selenskyj spricht im „ZDF Magazin Royale“ über US-Midterms

Was bedeutet der Erdrutsch-Sieg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen für die Ukraine? Zu dieser Frage äußert sich Wolodomyr Selenskyj im exklusiven Interview mit Jan Böhmermann in seinem „ZDF Magazin Royale“. Die Sendung wird am Freitag, 6. November, um 23 Uhr im ZDF ausgestrahlt, das Gespräch mit dem ukrainischen Präsidenten ist aber bereits jetzt im ZDF-Streaming-Portal und auf YouTube verfügbar.

„Ich bin den Republikanern auch dankbar, aber die Demokraten sprechen sehr klar von einer Unterstützung der Ukraine, von Hilfe an die Ukraine. Sie sprechen von der Erneuerung der Verbindung zwischen den USA und Europa. [...] Deswegen gibt es die Hoffnung, dass es zu einem Machtgleichgewicht kommt und dass wir mehr Unterstützung bekommen“, sagt Selenskyj in dem Interview.

Außerdem hofft er: „Wenn der Kongress jetzt von einer starken finanziellen Unterstützung oder Unterstützung durch Waffen spricht, so wie Europa das heute macht und zeigt, dann wird das etwas Positives sein, das Putin beeinflussen wird.“

„Natürlich gefällt uns seine Haltung zu diesem Krieg nicht“

Mit Jan Böhmermann spricht Selenskyj auch über Elon Musk. Bezüglich des Tech-Oligarchen wird er deutlich: „Wir sind SpaceX dankbar dafür, dass sie uns die Verbindung zur Verfügung stellen. Das war zu Beginn des Krieges sehr hilfreich. Aber wir müssen da ganz klar sein: Natürlich gefällt uns seine Haltung zu diesem Krieg nicht.“

In der „ZDF Magazin Royale“-Sendung erzählt der 48-Jährige auch von seinem ungewöhnlichen Weg vom Comedian zum Präsidenten eines Landes im Krieg. Des Weiteren geht es in dem Interview unter anderem um den britischen Popstar James Blunt und Skifahren in Ischgl. (tsch)