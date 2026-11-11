Russland und die Ukraine haben bei ihren Gesprächen über Wege zur Beendigung des Krieges nach russischen Angaben ein Abkommen über einen groß angelegten Gefangenenaustausch geschlossen. Der Chef des russische Delegation, Wladimir Medinski, sagte am Mittwoch in Abu Dhabi, die konkreten Details zu dieser Abmachung würden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Die zweitägigen Gespräche unter Vermittlung der USA hatten am Dienstag in den Vereinigten Arabischen Emiraten begonnen und wurden am Mittwoch nach wenigen Stunden beendet. Das meldeten russische Staatsmedien und die ukrainische Nachrichtenagentur Interfax-Ukraine.

Aus Kreisen der ukrainischen Delegation verlautete, dass die Gespräche zwischen Russland und der Ukraine am Mittwoch nur zwei Stunden gedauert hätten. Anschließend hätten Mitglieder der ukrainischen Delegation europäische und US-Vertreter getroffen.

Es waren die ersten Gespräche zwischen den Kriegsparteien seit Februar. Die Delegation aus Moskau wird von dem nationalistischen Historiker Wladimir Medinski geleitet.

Dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zufolge sollte es am Mittwoch neben dem Gefangenenaustausch um ein mögliches Dreiertreffen auf Präsidentenebene sowie Deeskalation bei gegenseitigen Angriffen auf den Energiebereich und im Schwarzen Meer gehen.

Ukraine beharrt auf Ende russischer Angriffe vor Gesprächen über Sicherheitsarchitektur

Die ukrainische Seite bestand nach Angaben aus deren Delegation auf einem Ende der russischen Angriffe vor möglichen Gesprächen über eine künftige Sicherheitsarchitektur in Europa. „Hier gehen die Positionen auseinander“, erfuhr die Nachrichtenagentur afp am Mittwoch aus Kreisen der ukrainischen Delegation.

„Wir sagen, dass wir über die Sicherheitsarchitektur der Zukunft sprechen müssen, sobald die Feindseligkeiten beendet sind und Sicherheitsgarantien für die Ukraine bestehen“, verlautete aus den Kreisen der ukrainischen Delegation weiter. „Die Russen sagen das Gegenteil.“ (afp, dpa)