Nach Dreiergesprächen zwischen den USA, der Ukraine und Russland in Abu Dhabi wollen die US-Unterhändler Steve Witkoff und Jared Kushner an diesem Donnerstag in Moskau mit Kremlchef Wladimir Putin sprechen. Sie wollen nach eigenen Worten den russischen Staatschef davon überzeugen, dass die europäischen Staaten in Zukunft an Friedensgesprächen teilnehmen werden. Die EU und auch die Nato müssten „integraler Bestandteil“ von Verhandlungen über ein Kriegsende sein, sagte Kushner in Abu Dhabi.

Nach Darstellung der Bundesregierung geht es vor allem darum, Putin von einer Vereinbarung mit den USA in Kenntnis zu setzen, dass Europa künftig mit am Tisch sitzen wird. Moskau hat sich bislang gegen eine Beteiligung der Europäer gesperrt. Zuletzt zeigte es sich offener, weil es die Friedensverhandlungen um Gespräche über eine neue Sicherheitsordnung für Europa erweitern will.

Noch am Abend wollen Witkoff und Kushner den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Dublin über die zweitägige Gesprächsrunde in den Vereinigten Arabischen Emiraten informieren.

Europäer beraten über Friedensbemühungen

Unterdessen werden Staats- und Regierungschefs aus fast 50 Ländern an diesem Donnerstag zum neunten Gipfeltreffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft (EPG) in der irischen Hauptstadt Dublin erwartet. Thema bei der informellen Zusammenkunft sollen die laufenden Bemühungen für ein Ende des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine sein. Zudem sind unter dem Motto „Europa - stark, sicher und vernetzt“ Gespräche über die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft und Sicherheits- und Verteidigungsfragen geplant.

Kanzler Merz kommt auch

Viele europäische Staaten sind zunehmend besorgt über hybride Bedrohungen, zu denen unter anderem ausländische Desinformationskampagnen und Sabotageakte zählen. Auf französische Initiative hin soll eine Erklärung zu den Grundprinzipien europäischer Sicherheit veröffentlicht werden. Diese soll nach Angaben aus dem Élysée verdeutlichen, dass die Europäer die Verantwortung für ihre eigene Sicherheit übernehmen und ihr diesbezügliches Engagement ausbauen. Zudem sind nach Angaben von EU-Diplomaten Erklärungen zur Migration und zur Drogenbekämpfung geplant.

Zu den Spitzenpolitikern, die zu dem Gipfel kommen wollen, zählt neben Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj. Es wird erwartet, dass er Merz und andere führende Staats- und Regierungschefs über den Stand der jüngsten Kontakte mit Russland unterrichtet und mit ihnen diskutiert, wie das weitere Vorgehen nach den Gesprächen in Abu Dhabi aussehen könnte. Die US-Vermittler Jared Kushner und Steve Witkoff wollen nach ukrainischen Angaben ebenfalls nach Dublin reisen. (dpa)