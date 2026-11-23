Der ukrainische Geheimdienst hat vor der Küste Libyens ein russisches Kriegsschiff angegriffen. Das hat Präsident Wolodymyr Selenskyj bestätigt. Sieben in der Ukraine gebaute Seedrohnen seien eingesetzt worden, schrieb er auf der Plattform X. Dabei sei das russische Kriegsschiff „Merkury“ versenkt worden. Die 2023 in Dienst gestellte Korvette sei eins der modernsten russischen Marineschiffe gewesen.

Außerdem sei der Frachter „Angara“ getroffen worden, mit dem Russland Waffen transportiere. Selenskyj teilte ein Video des Geheimdienstes SBU, in dem undeutlich ein nächtlicher Angriff auf ein Kriegsschiff mit der Silhouette der „Merkury“ zu sehen ist. Die Attacke auf die „Angara“ fand demnach tagsüber auf See statt.

Nicht die erste ukrainische Attacke im Mittelmeer

Am Vortag hatten offizielle Stellen in Libyen von Explosionen auf einem russischen Kriegsschiff berichtet, das in der Marinebasis Bengasi lag. „Wir setzen unsere Operationen in den dafür vorgesehenen Gewässern fort. Wir reagieren auf die Aggression Russlands“, schrieb Selenskyj.

Die Ukraine ist schon für mehrere Attacken auf russische Schiffe im Mittelmeer verantwortlich gemacht worden. Dazu zählt auch der Angriff auf den Flüssiggastanker „Arctic Metagaz“, der im März an Libyens Küste zerstört worden war. Eine offizielle Bestätigung, dass es sich um einen ukrainischen Angriff handelte, blieb damals aus. (dpa)