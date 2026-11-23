Russland will laut Medienberichten nach Einschätzung westlicher Geheimdienste noch in diesem Jahr einen Satelliten mit einem Atomsprengkopf in den Weltraum bringen. Einige NATO-Länder seien kürzlich über eine entsprechende Warnmeldung unterrichtet worden, berichteten WDR, NDR und „Süddeutsche Zeitung“ am Montag (23. November 2026). Die Bundeswehr soll bereits Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) und weitere Regierungsvertreter unterrichtet haben.

Den Medienberichten zufolge gehen westliche Geheimdienste und Militärs, darunter die Bundeswehr und der Bundesnachrichtendienst (BND), davon aus, dass ein atomar bewaffneter Satellit jederzeit in den kommenden Wochen von Russland in den Weltraum gebracht werden könne. Dort wäre er den Informationen zufolge innerhalb kurzer Zeit einsatzbereit. Der Satellit namens Sputnik-S soll demnach fertig konstruiert seit längerer Zeit im Großraum Moskau gelagert worden sein.

Berichte über russische Atomwaffen im All

Die Stationierung einer Atomwaffe im All würde den Medienberichten zufolge vor allem militärisch eine immense Bedrohung des Westens darstellen: Sobald sich ein solcher bewaffneter Satellit in der Erdumlaufbahn befinde, gebe es kaum wirksame Gegenmaßnahmen, der Einsatz der Waffe könnte demnach nicht verhindert werden. Folgen einer Atomexplosion im All wären ein Ausfall von Satelliten, aber auch von technischen Systemen auf der Erde.

Die russische Botschaft erklärte auf Anfrage von WDR, NDR und „Süddeutscher Zeitung“, ihr lägen keine Informationen zu den beschriebenen Vorgängen vor. Man weise „sämtliche unbegründete Unterstellungen hinsichtlich der Weltraumaktivitäten der Russischen Föderation entschieden zurück“. Sie seien „Teil einer Propagandakampagne“. (afp)